Trelew será visitado por primera vez por el rafaelino, quien está en plena lucha por el campeonato de Clase 2

TURISMO NACIONALNuevo desafío para Juani CanelaTrelew será visitado por primera vez por el rafaelino, quien está en plena lucha por el campeonato de Clase 2Juan Ignacio Canela disputará la décima fecha del Turismo Nacional, este fin de semana en Trelew, bien lejos de su Rafaela natal. El piloto del Volkswagen Gol Trend número 80 intentará pelear bien adelante a pesar de un cambio reglamentario que no favorece a los usuarios de la marca en Clase 2.Luego de dos podios consecutivos, en Rosario y Alta Gracia, Juani Canela ahora tendrá que intentar seguir en ese camino en la Provincia del Chubut. Para el rafaelino será llegar a un circuito nuevo, con una diferencia reglamentaria respecto de competencias anteriores, y todo lo que ello podría significar. No obstante, las ganas de buscar la gloria no se negocian e irá por todo.“El Giacone Competición repasó todo el Volkswagen Gol Trend, mientras que los hermanos Riva laburaron en los motores, con esta nueva quita de reglamento. Es la tercera vez en el año que nos sacan, y en nuestro caso además tenemos treinta kilos de lastre. Esperemos que no nos duelan tanto al momento de acelerar”, expresó Canela.Las características del trazado y el enorme trabajo de todo el equipo y de los hermanos Riva en los motores, aguardan poder minimizar el daño con la merma que tendrán los Volkswagen en Trelew.El viernes serán los dos entrenamientos y la primera clasificación, mientras que el sábado se llevará a cabo la segunda y definitoria prueba clasificatoria. Las series serán por la tarde sabatina, y el domingo, la gran final al mediodía.