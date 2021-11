Adrián Castagnani dominó una extenuante final en San Nicolás, y celebró en lo más alto del podio del Turismo Agrupado 1600

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSéptimo triunfo de la temporadaAdrián Castagnani dominó una extenuante final en San Nicolás, y celebró en lo más alto del podio del Turismo Agrupado 1600Una nueva fecha de Turismo Agrupado 1600 tuvo como ganador a Adrián Castagnani, quien llegó a siete victorias sobre trece fechas disputadas, con un campeonato que se dio en la cita pasada en Rosario. El de Chabás, peleó en las primeras vueltas y tuvo una dura batalla contra el clima para terminar de llevarse el triunfo.Comenzando con un sábado muy peleado en clasificación, Castagnani pudo marcar la pole position y con deseo de ganar otra vez, no se relajó en absoluto. El domingo por la mañana, con lluvia, se disputaron las series y en la suya pudo vencer pero con ingreso del auto de seguridad, fue la más lenta.En la final, comenzando desde el segundo puesto, tuvo una gran pelea con Leonel Giovacchini a quien pudo superar, y si bien promediando la carrera pudo obtener una diferencia, un chaparrón complicó la pista que había secado y con agua y gomas lisas, todos los pilotos corrieron enormes riesgos al seguir en competencia. Hasta el final, la incertidumbre estuvo a la orden, pero el chabasense no perdió la calma y ganó.“No fue fácil este domingo. Tuvimos una serie con piso mojado y una final con tiempo cambiante. Por el Pace Car fue la serie más lenta, y partiendo segundo y luego de ver el gran potencial de Leo en lo derecho, apostamos al ritmo de vuelta, y cuando él se pasa un poquito en una curva me metí y aproveché. Después cuando vimos el chaparrón buscamos los lugares que estaban menos mojados y tratamos de mantenernos por arriba de la pista, viendo qué pasaba atrás. Cuando vi que mantenía la diferencia traté de mantenerla y correr tranquilo”, analizó Castagnani.Y completó: “Agradezco a mi viejo, a mi familia, al equipo por el auto que me entrega, a Sergio Giacone, Raúl Fernández, Lucas Lorandini, Adrián Mattei, a Pablo y a todos los sponsors que hacen que estemos carrera tras carrera siempre en el podio y siendo muy competitivo”.El Gran Premio Coronación será el fin de semana del 19 de diciembre en el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’ de Rosario, finalizando la temporada 2020-2021.