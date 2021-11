Comenzó a regir el ingreso libre al país de turistas extranjeros con esquema de vacunación completo

Fuente: minutouno.com

Hasta este mediodía llegaron a Ezeiza casi una veintena de vuelos con cerca de 5 mil pasajeros que no debieron realizarse el test de antígenos en caso de contar ya con el esquema completo de vacunación.Los cerca de cinco mil pasajeros que llegaron este lunes al aeropuerto Internacional de Ezeiza volvieron a circular hacia la salida con un régimen similar a la prepandemia, al haberse levantado las restricciones para el ingreso y ya no tener que realizarse el test de antígeno que se exigía hasta ayer."El flujo hoy fue normal y si bien no tenemos aún un registro de la cantidad de pasajeros, hasta el mediodía habían arribado 19 vuelos internacionales, por lo que se estima que entre 4.500 y 5.000 pasajeros pasaron hasta ese momento por los controles migratorios", explicaron fuentes aeroportuarias.En las casillas de control de Migraciones no se registraron demoras y el flujo fue constante durante la mañana, con un movimiento que se asemejó mucho a la prepandemia, con la salvedad de que las compañías aéreas recién van a llevar sus frecuencias a un punto bastante más cercano a lo que era antes de las restricciones, para de este mes y diciembre próximo.En cuanto al sector Sanidad, aún permanecía hoy vigente la zona de control de antígenos, pero en este caso solamente para aquellos pasajeros que no llegan con el esquema completo de vacunación, mientras que también personal del Ministerio de Transporte está a cargo de los controles antes de salir del aeropuerto para verificar los datos consignados en la Declaración Jurada y la validez del certificado vacunatorio.No obstante los controles, hoy la salida de los pasajeros, una vez aterrizado el avión, fue fluida y sin mayores demoras respecto a las habituales en la prepandemia, en cuanto al retiro de equipajes y el paso por Aduana.Días atrás, el tiempo que llevaba cumplir con los requisitos para poder ingresar al país en el marco de la pandemia de coronavirus podía insumir entre dos o tres horas desde el momento en que la aeronave tocaba tierra.Hasta hoy al mediodía habían arribado ya 19 vuelos, uno de Copa Airlines, desde Panamá; dos de Avianca desde Bogotá; uno de Aerolíneas Argentinas desde Miami; otro de Qatar Airlines desde Doha; tres de American Airlines, uno de Nueva York, otro de Dallas y un tercero de Miami.También arribaron un vuelo de Lufthansa desde Frankfurt; otro de United desde Houston; otro de Iberia desde Madrid y uno de Air Europa también desde la capital española; otro de Air France desde París; dos de Latam, uno desde Santiago de Chile y otro procedente de San Pablo; un vuelo de Level desde Barcelona y uno de Boliviana de Aviación procedente de Santa Cruz de la Sierra.