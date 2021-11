Cómo es el curso gratuito de Google que te puede hacer ganar US$ 81.940 al año

Fuente: minutouno.com

La empresa de tecnología Google lanzó una nueva certificación para desarrollar aplicaciones, con salida laboral y sueldos aproximados de US$80.000 anuales. De qué se trata y cómo acceder de manera gratuita.Google lanzó una nueva certificación para aprender a desarrollar aplicaciones para celulares con sistemas operativos Android y promete sueldos de hasta US$ 81.940 anuales.Se puede acceder a este curso de forma gratuita y 100% remota, aunque exige alrededor de 10 horas de estudio por semana durante seis meses. Sin embargo, como no hay profesores en simultáneo en las clases, los usuarios tienen la opción de realizarlo a su ritmo, dedicarle menos tiempo por semana y extender el plazo hasta recibir la certificación.Según Google, el 82% de los graduados de este curso en desarrollo en Android notaron un alto impacto en su carrera y encontraron un nuevo trabajo con un salario más alto.De qué se trata la certificación de Google en AndroidLas aplicaciones móviles y los teléfonos inteligentes que tienen el sistema operativo Android se utilizan en todo el mundo, y es por esta razón que ser desarrollador es una oportunidad para llegar a miles de millones de personas de una manera significativa, a través de aplicaciones móviles.En este contexto, Google creó una certificación introductoria para que todos puedan aprender gratis Kotlin, un lenguaje de programación que sirve para desarrollar, probar y depurar aplicaciones móviles de Android.Para cursarlo no es necesario tener experiencia previa en programación, solo hay que seguir los recursos de la capacitación sobre conceptos básicos, diseños y navegación.Como se trata de una carrera autodidacta, se recomienda ser constante. Una vez que la persona interiorizó el conocimiento, practicó dicho lenguaje de programación, realizó los proyectos pedidos y finaliza las clases, puede optar por tomar el examen de certificación de Google. Si se aprueba, recibirá un diploma oficial de la compañía como desarrollador profesional de aplicaciones en Android, lo que le permitirá calificar para trabajos de nivel de entrada en demanda en el desarrollo de dicho sistema operativo.Según Google, en el exterior se puede ganar hasta US$ 81.940 ($16.224.120) al año como desarrollador Android, y en Argentina, de acuerdo al sitio Glassdoor, los sueldos rondan los $156.000 mensuales, es decir, $1.872.000 al año.Si te interesa y querés acceder al curso podes hacerlo ingresando aquí.