Con aumentos, Tarjeta Alimentar, Bono y aguinaldo, así será el cronograma completo de pagos de ANSES en diciembre

ANSES anunció este jueves el calendario de pagos completo para el mes de diciembre, con los aumentos y el aguinaldo.









ANSES anunció el calendario de pagos del mes de diciembre para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.Pensiones No Contributivas con el aguinaldoDNI terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de diciembre de 2021.DNI terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de diciembre de 2021.DNI terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de diciembre de 2021.DNI terminados en 6 y 7, a partir del día 6 de diciembre de 2021.DNI terminados en 8 y 9, a partir del día 6 de diciembre de 2021.Jubilados y pensionados que no superen los $32.664,00DNI terminados en 0, a partir del día 7 de diciembre de 2021.DNI terminados en 1, a partir del día 9 de diciembre de 2021.DNI terminados en 2, a partir del día 10 de diciembre de 2021.DNI terminados en 3, a partir del día 13 de diciembre de 2021.DNI terminados en 4, a partir del día 14 de diciembre de 2021.DNI terminados en 5, a partir del día 14 de diciembre de 2021.DNI terminados en 6, a partir del día 15 de diciembre de 2021.DNI terminados en 7, a partir del día 15 de diciembre de 2021.DNI terminados en 8, a partir del día 16 de diciembre de 2021.DNI terminados en 9, a partir del día 16 de diciembre de 2021.Jubilados y pensionados que superen los $32.664,00DNI terminados en 0 y 1, a partir del día 17 de diciembre de 2021.DNI terminados en 2 y 3, a partir del día 20 de diciembre de 2021.DNI terminados en 4 y 5, a partir del día 21 de diciembre de 2021.DNI terminados en 6 y 7, a partir del día 22 de diciembre de 2021.DNI terminados en 8 y 9, a partir del día 23 de diciembre de 2021.AUH con Tarjeta AlimentarDNI terminados en 0: martes 7/12DNI terminados en 1: jueves 9/12DNI terminados en 2: viernes 10/12DNI terminados en 3: lunes 13/12DNI terminados en 4: martes 14/12DNI terminados en 5: miércoles 15/12DNI terminados en 6: jueves 16/12DNI terminados en 7: viernes 17/12DNI terminados en 8: lunes 20/12DNI terminados en 9: martes 21/12Asignación por EmbarazoAsignaciones por Prenatal y MaternidadAsignaciones Pago ÚnicoAsignaciones Familiares de PNCPrestación por Desempleo