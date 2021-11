Conflicto docente: Amsafé aceptó la oferta salarial y no habrá nuevas medidas de fuerza

El ciclo lectivo por ahora seguirá sin interrupciones. (Alan Monzón/Rosario3)









Fuente: rosario3.com





La asamblea provincial del gremio resolvió avalar la propuesta del gobierno. También hubo planteos sobre concursos, titularizaciones, boleto educativo, comedores escolares y copa de leche.La asamblea provincial de Amsafé aceptó este miércoles la oferta salarial del gobierno de Santa Fe, por una diferencia a favor de unos 3 mil votos. Esto significa que se llegó a la finalización del conflicto y que no habrá nuevas medidas de fuerza, al menos en el corto plazo.En términos salariales, el Poder Ejecutivo ratificó este lunes la propuesta del 17% de incremento en tres tramos. Pero sumó ítems no laborales como la promesa de llamar a concurso y sumar horas cátedras.Asimismo, planteó que si esto era aceptado, se daba marcha atrás con la decisión de privar a los docentes públicos del aumento correspondiente a octubre, el 10%. Esa mejora sería liquidada el 9 de noviembre. Del mismo modo, prometió dejar sin efecto el descuento.En el departamento La Capital, se planteaban dos mociones: una de aceptación y otra de rechazo con paros, mientras que en Rosario , se votó entre cinco mociones, cuatro de las cuales que sugerían volver al paro.Amsafé pidió mediación nacional para destrabar el conflicto.El detalle de lo acordadoDe acuerdo al comunicado difundido por Amsafé, una vez finalizada la asamblea, el Plenario Provincial, con la participación de las y los Delegados Seccionales de los 19 Departamentos, y la votación de más de 32.000 trabajadores y trabajadoras, donde 17452 votaron por la aceptación y 14442 lo hicieron por el rechazo, resolvió:1. Aceptar la propuesta condicionada a la continuidad de la paritaria, como está previsto en el Artículo 16 de la Paritaria Provincial Docente.2. Ratificar lo dicho en el ámbito de la paritaria y expresado en la presentación realizada por Amsafé en el Ministerio de Trabajo, sobre que los decretos 2173 y 2180 son ilegales, atacan a nuestra entidad sindical, y constituyen una práctica desleal.3. Ratificar la exigencia de que no se realice ningún descuento de los días de huelga.4. Exigir:• Continuidad de los concursos de Nivel Superior.• Continuidad de los concursos de ascenso de Nivel Secundario.• Dejar sin efecto los procesos de revocatoria de las titularizaciones de las y los compañeros afectados por las resoluciones 731/20, 732/20 y 733/20 del Ministerio de Educación.• Convocatoria al Comité Mixto.• Eliminación del Impuesto a las ganancias en los salarios docentes. “El salario no es ganancia”.• Pago de lo adeudado de Boleto Educativo Rural.• Aumento de las partidas de comedores y copa de leche.• Conformación de una mesa de discusión referida a temas pedagógicos y organizativos.