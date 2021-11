GONZALO ZUPANOVICH, CAMPEÓN INTERNACIONAL “DEL OPEN ARGENTINA 2021” Y GRADUACIÓN EN EL “PARQUE ROCA”

El cañadariquense Gonzalo Zupanovich de treinta años de edad, disputó seis luchas en aproximadamente dos horas enmarcadas en la categoría Masculino “Master 1” (hasta 35 años), peso “light leve” (hasta 76.00 kgs.), obteniendo el triunfo en cinco de ellas, con una marcada diferencia de puntos con respecto al rival de turno, dentro de los cinco minutos reglamentarios y el combate restante por sumisión a los cien segundos de inicializado.

Al momento de recibir la distinción dorada por haberse consagrado campeón, el sensei Ezequiel Mas, máximo exponente de la academia “Gracie Rosario” y el sensei Gonzalo Franco, referente zonal de la disciplina que suma cada vez más adeptos y relevancia a nivel nacional, graduaron a Zupanovich haciéndole entrega del cinturón azul en el mismo podio, hecho que no suele ser muy habitual en las competencias. Nos contaba el mismo Gonzalo, “es un sueño que hace tiempo se cruza por mi cabeza, no me tocará a mí alguna vez” y no menos importante, en el imponente “Parque Roca”, sitio de épicas batallas tenísticas por Copa Davis y Juegos Olímpicos de la Juventud, suelo que han pisado deportistas de elite nacionales e internacionales como Juan Martín Del Potro y el mismísimo número uno del mundo Roger Federer.