LA PROVINCIA ENTREGÓ MÁS DE $ 65 MILLONES PARA OBRAS VIALES EN GÁLVEZ Y FRAY LUIS BELTRÁN

Aportes por más de 65 millones a las localidades de Gálvez y Fray Luis Beltrán para la realización de obras viales.





“El Plan Incluir viene a poner justicia social para que la distribución sea equitativa”, dijo el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach.En el marco del Plan Incluir, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, entregó este viernes aportes por más de $ 65 millones a las localidades de Gálvez y Fray Luis Beltrán para la realización de obras viales.Corach expresó que a través de este plan “genera ruido en cada uno de los municipios y comunas a las que llegamos. El socialismo ideó un plan para cinco ciudades y la provincia de Santa Fe tiene 365 municipios y comunas”.En ese sentido, el ministro remarcó que “no hay municipios de segunda o tercera que no puedan recibir los mismos recursos que el resto y el Plan Incluir viene a poner justicia social para que la distribución sea equitativa”.Corach aseguró que esto "se trata de una estricta cuestión de justicia, porque cómo le explicamos a un habitante de una comuna o de una ciudad chica que no tiene acceso a un beneficio que sí tiene una ciudad más grande solamente por tener más cantidad de habitantes?", y afirmó que "es exactamente al revés: las personas que viven en las ciudades donde tienen menos posibilidades de tener acceso a servicios, infraestructura, conectividad, lo que hay que hacer es dárselo, para que puedan quedarse en ese lugar si así lo desean, con las mismas condiciones que tienen las grandes ciudades".Además, el funcionario dijo que “ahora gestionamos con los intendentes, transferimos recursos, descentralizamos, y el gobernador (Perotti) lo dice: cada uno de ellos es el brazo ejecutor de las políticas provinciales y confiamos en que ellos son los mejores gestores y nadie conoce mejor la realidad”.UN PROGRAMA QUE DA SOLUCIONESEl intendente de Gálvez, Mario Fissore, señaló que los aportes se van a utilizar “en 18 cuadras de cordón cuneta comprendidas entre avenida 20 de Junio hacia el este y desde calle Crespo hacia el norte. Este sector no cuenta con esta infraestructura y recientemente pavimentamos calle Crespo, Primera Junta y República, por lo que viene a completar la urbanización de todo un sector que viene en crecimiento poblacional”.También sostuvo que “lo más importante de resaltar es que antes los intendentes y presidentes comunales estábamos discriminados, porque existía el Plan Abre, que era simplemente para las dos grandes ciudades y sus conurbanos, el de Rosario y Santa Fe, y la gran mayoría de municipios y comunas quedábamos afuera de esa posibilidad que vino a remendar el gobernador Omar Perotti”.Por último, Fissore indicó que "ayer la licitamos la obra y entiendo que en breve se va a adjudicar. El ministro nos informó que la semana próxima se estaría transfiriendo el anticipo de la obra que otorga el Plan Incluir, que es del 40 por ciento del monto total, y en la tercera semana de este mes se estarían iniciando las obras".En tanto, el intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, indicó que la suma recibida “es casi el doble de lo que tenía el Incluir 2020, no es la inflación sino la inversión se duplica. Este programa nos presenta soluciones muy importantes para los vecinos y para poder crecer de una manera más planificada, que nos da previsibilidad, con la firma de los convenios y ya gestionando proyectos para el 2022”.“Esta inversión se realiza con el 100% de fondos provinciales, el gobierno generó una administración muy ordenada y eficiente y nos permite generar progreso y crecimiento para los vecinos”, finalizó Cominelli.LOS APORTESLa municipalidad de Gálvez, departamento San Jerónimo, recibió $ 25.303.418,53 para financiar el proyecto “Cordón Cuneta y Estabilizado Granular en el Barrio Santa Margarita Este”, que mejorará la calidad de vida de 170 familias.En tanto, a la localidad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo, se le otorgó el importe de $ 39.999.973,34 destinado a “Obras de Mejoramiento Vial en los Barrios Sargento Cabral y 3 de Febrero”, beneficio que afectará a 10 mil familias que verán mejoradas las vías de comunicación.