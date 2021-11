LA PROVINCIA LICITÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SAMCO EN PAVÓN ARRIBA

a obra cuenta con un presupuesto superior a 138 millones de pesos. Estará ubicado donde actualmente funciona el Centro de Salud, entre las calles Buenos Aires y Valerio Carreras.





La obra cuenta con un presupuesto superior a 138 millones de pesos. Estará ubicado donde actualmente funciona el Centro de Salud, entre las calles Buenos Aires y Valerio Carreras.El gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, licitó este miércoles la construcción de un nuevo Samco en la comuna de Pavón Arriba, cuyo presupuesto oficial de $ 138.451.513,71 (en base al mes de mayo de 2021) y un plazo de ejecución de ocho meses.El acto fue encabezado por la ministra del área, Silvina Frana, quien estuvo acompañada por la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia y el presidente comunal Walter Bastianeli.Al respecto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana destacó: "La verdad que estar en Pavón Arriba abriendo la licitación de este samco nos llena de emoción porque no es cualquier obra. Recién decía Walter, cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que el samco actual quedaba chico y que se necesitaba más estructura sanitaria. Y sí, y así nos dimos cuenta que sucedía lo mismo a lo largo y a lo ancho de la provincia"."Cuando aparece la pandemia, el gobernador Omar Perotti nos pidió redoblar esfuerzos y ser creativos en la búsqueda de soluciones antes las diferentes dificultades. Entonces la pandemia nos obligó a revisar las prioridades y a fortalecer el sistema de salud de la provincia de Santa Fe. Y allí, la acción de los presidentes comunales y de los intendentes fue muy valiosa, pero sobre todo fue muy valiosa la acción de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Entonces creo que estar abriendo esta licitación, es además un hecho de justicia, de generar instalaciones de otro nivel, para aquellos que supieron cuidarnos y cuidar a la gente de Pavón Arriba y de las localidades más cercanas", agregó la ministra."Esta pandemia nos enseñó muchas cosas, a fortalecer el trabajo en equipo y a desarrollar nuevas arquitecturas para pensar en lugares que puedan contener posibles situaciones de enfermedades respiratorias, con ambientes más saludables y eficientes", concluyó Frana.Por su parte, el presidente comunal Walter Bastianeli manifestó: "La verdad es que es un día muy especial para nosotros. Veníamos durante este año pidiendo una refacción, una ampliación del Samco, porque veíamos que había quedado chico. Hoy, gracias a la decisión de Omar Perotti, un gobernador tendremos un nuevo Samco, con todo lo que esto significa para nuestra comunidad"."Hoy no solo estamos en la licitación de un Samco, sino que a través del Plan Incluir, volvimos a hacer asfalto. Son ocho cuadras de pavimento de hormigón que hacía años que no se hacía", aseguró Bastianelli.LA OBRAEl nuevo Samco para la localidad de Pavón Arriba, estará ubicado donde hoy funciona el Centro de Salud, en la intersección de las calles Buenos Aires y Valerio Carreras.En este sentido, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia dio detalles de la obra: "La nueva construcción se desarrollará en planta baja, con un hall de acceso público y otro de ambulancia, consultorios, sala de observación, shockroom, office de enfermería, circulación médica y pública y baños accesibles"."En la planta alta se ubicarán dos habitaciones de internación con 4 camas, un office de enfermería, consultorios externos junto a los sanitarios públicos y un ascensor camillero. Esta intervención contempla la reforma completa y cambio de cubiertas del sector del edificio existente donde se desarrollará la guardia con un consultorio de enfermería, otros dos consultorios, sanitarios. Y en planta alta, dormitorio y estar médicos y un dormitorio para médicos con sanitario", señaló Battaglia.El proyecto incluye además, un espacio de estacionamiento de ambulancias con acceso directo a la guardia - shock room, climatización (aire acondicionado – calefacción), además los nuevos espacios, interiores y exteriores, que contarán con iluminación de tecnología Led, apropiada a cada situación espacial. Y las distintas funciones, instalaciones eléctricas, gases medicinales, instalaciones de corrientes débiles y circuitos cerrados de televisión, entre las principales intervenciones.En las cubiertas de ambos edificios se prevé la instalación de paneles fotovoltaicos que permitirán un aporte de 10KW al edificio e inyectará a la red cuando el consumo interno sea menor que la producción. El proyecto considera además colectores solares para uso de agua caliente incorporando un sistema mixto que permita un mejor rendimiento en los meses de invierno. La intervención se ejecutará sobre una superficie total de 723 metros cuadrados.LAS OFERTASEn el acto licitatorio se presentaron 3 oferentes. La primera propuesta fue presentada por la firma DYSCON SA que cotizó $ 198.004.197,94; la segunda correspondió a PLANARCO SRL que cotizó $ 198.088.848,03 y una tercera y última oferta correspondiente a la empresa BRUMONT SA por la suma de $ 195.257557,19.