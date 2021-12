Alberto Fernández aseguró que "no va a haber nuevas restricciones" por la pandemia

Fuente: minutouno.com

A pesar de la proliferación de casos de Covid-19 por la variante Ómicron, el Presidente afirmó que no se volverán a implementar medidas de aislamiento social.La pandemia de coronavirus dejó al país paralizado en marzo de 2020 por la implementación de medidas de aislamiento social para contener y ralentizar los contagios masivos, pero la situación no se repetirá en 2022, según afirmó este martes el presidente Alberto Fernández.Con 32.460.056 de personas que ya recibieron los esquemas completos de la vacuna contra el coronavirus, la situación del país en materia sanitaria sería muy distinta en 2022 con respecto a como fue este año, aún con la proliferación de casos de Covid-19 producto de la variante Ómicron. "No va a haber nuevas restricciones", afirmó el mandatario.De hecho, el Presidente aseguró que "si el problema de los nuevos contagios no fue tan grave, fue porque los argentinos tuvieron la responsabilidad de vacunarse".Alberto Fernández prorrogó días atrás el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional que decretó en marzo de 2020, y durante el brindis de fin de año con los periodistas acreditados de Casa Rosada explicó que las medidas de prevención a adoptar en este momento por el Gobierno "van a ser las que ya se han dictado, las que ya están"."Hemos hecho todo un gran esfuerzo y le doy las gracias a cada argentina, a cada argentino" porque "fueron dos años muy difíciles, los enfrentamos todos como pudimos, y creo que todos hicimos un enorme esfuerzo" para seguir adelante, enfatizó Fernández.