Ale Bucci Racing buscará el tetracampeonato de Clase 2, de la mano de Emanuel Abdala en El Villicum de San Juan

TURISMO NACIONALUna nueva definición los tiene como protagonistasAle Bucci Racing buscará el tetracampeonato de Clase 2, de la mano de Emanuel Abdala en El Villicum de San JuanEste fin de semana el Ale Bucci Racing afrontará una nueva definición de campeonato de Turismo Nacional Clase 2, donde el auto favorito es el histórico Ford Fiesta que se consagró tres veces en los cuatro años anteriores. Emanuel Abdala es quien está al mando del auto que intentará seguir haciendo historia.Tras una temporada muy difícil, con muchos altibajos en lo que a resultados se refiere, serán cuatro los que buscarán el título, pero solamente ‘Manu’ Abdala entre ellos ya ha ganado y en dos ocasiones, por lo que es claro favorito a la obtención de la corona en El Villicum de San Juan, este domingo. Llega como líder con once unidades sobre el escolta, y hay varias maneras de lograr el título. Si gana, obviamente será campeón, pero si no gana y ninguno de sus rivales directos tampoco lo consigue, también se consagrará porque es obligatorio obtener al menos un triunfo en el calendario 2021.Alejandro Bucci y su gente trabajaron con la seriedad y pasión que los caracteriza, y dejaron los cinco autos del equipo totalmente preparados y luego de pasar por el banco de rodillos, fueron cargados para emprender el viaje. El funcionamiento en 2021 ha sido promisorio, con cuatro triunfos en once fechas: dos de Emanuel Abdala y dos de Lucas Yerobi, mientras que Maximiliano Bestani y Alejandro Torrisi han ganado series y fueron protagonistas en finales. Además, Gabriel Scordia estará una vez más con su Fiat Argo, buscando un gran cierre de año.“Estos días estoy nervioso y ansioso por que llegue el fin de semana. Pero creo que eso se va a ir a medida que salga a pista y veamos dónde estamos parados. Lo quiero disfrutar también, porque esto que estoy pasando es muy especial y quiero compartirlo en familia, porque con ellos la luchamos siempre para estar en el TN y hoy nos encontramos peleando el campeonato, que no es cosa menor”, expresó Manu Abdala, quien lleva el ‘2’ en los laterales del Ford Fiesta, pero que está a un paso de lograr el ‘1’.Por otro lado, Abdala añadió: “Quiero hacer las cosas bien, por el esfuerzo que hicimos durante muchos años para llegar hasta acá, con mi viejo y mis sponsors. También con el equipo de Alejandro Bucci porque confiaron en mí este año para darme el auto que tantos logros tiene en la categoría. A pesar de los altibajos que tuvimos por circunstancias normales de carrera que puedan pasar, siempre fuimos competitivos y eso me deja tranquilo. El equipo es fantástico y todo se lo debo a ellos, a Ale Bucci y toda su gente”.Y completó: “Tenemos un equipo maravilloso y todo es gracias a ellos. Llegamos hasta acá y ahora hay que pelearlo hasta el final. Va a ser una definición dura, todos van por lo mismo y tenemos que enfrentarlo. Sabemos que los Etios son muy fuertes en El Villicum, me tocó ganar el año pasado con un Toyota ahí, andando muy bien. No obstante, el equipo trabajó para ser protagonistas y esperemos que todo salga muy bien”.El viernes iniciará la actividad en pista con entrenamientos oficiales, para realizar la primera clasificación por la tarde. El sábado, a la mañana será la segunda clasificación, y pasado el mediodía se llevarán a cabo las series. El domingo, al mediodía será la final.