Cuándo es contacto estrecho de covid y cuándo hisoparse

Los casos de Covid-19 siguen en aumento en todo el país y, ante la llegada de la variante Ómicron, durante la última semana se registraron largas filas en los Centros de testeo y Unidades febriles de urgencia. Es por esto, que desde las autoridades de salud nacionales y provinciales hacen hincapié en el aislamiento de los contactos estrechos y la realización de los hisopados a quienes tengan síntomas.Antes de acudir a un Centro de testeo o Unidad Febril de Urgencia (UFU) es necesario tener en cuenta cuándo es caso sospechoso, cuando es un contacto estrecho y cuándo hay que hisoparse.Cuándo se considera contacto estrechoToda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).Cuándo es un caso sospechoso1) Todas las personas que tengan dos o más de los siguientes síntomas:Fiebre (37.5°C o más)TosDolor de gargantaDificultad para respirarDolor de cabezaDolor muscularDiarrea/vómitosRinitis/congestión nasal2) Toda persona que ha sufrido una pérdida repentina del gusto o del olfato.3) Toda persona que:- Haya recibido un esquema de vacunación completo contra Covid-19 y hayan pasado al menos 14 días desde la última dosis- Sea trabajador de salud, o resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada (Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños)- Sea personal esencia (Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas; Personas que brinden asistencia a personas mayores)- Resida en barrios populares o pueblos originarios (a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares)- Sea Contacto estrecho de caso confirmado de Covid-19 dentro de los últimos 14 díasY presente uno o más de los siguientes signos o síntomas:fiebre (37.5°C o más)tosodinofagia (dolor de garganta)dificultad respiratoriarinitis/congestión nasal****4) Los casos sospechosos con un solo síntoma (pérdida repentina del gusto o del olfato) deberán permanecer aisladas hasta tener los resultaos del hisopado. Las actividades de rastreo de contactos para estos casos deberán realizarse desde la confirmación, si la misma se realiza dentro de las 24hs. De lo contrario, deberán iniciarse desde la sospecha.Qué hacer si sos un caso sospechoso de Covid-19Aislate hasta confirmar o descartar la sospecha.Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas ya que también deben aislarse.Acercate a un centro de testeo para personas con síntomas de Covid-19.Comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción.Si se descarta la infección, y ya no presentás síntomas, podés suspender el aislamiento.Si se confirma el diagnóstico, debés mantener el aislamiento hasta obtener el alta médica y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud.¿Cuándo hay que hisoparse?Si aparecen los síntomas ya mencionados: hisoparse lo antes posible en una Unidad Febril de Urgencia (UFU).Si un contacto estrecho no tiene síntomas: no es recomendable hisoparse rápidamente ya que el resultado puede arrojar un falso negativo (El Gobierno de la Ciudad recomienda hacerlo a los 7 días).Si tiene síntomas y el resultado da negativo: aislarse por 48 horas y realizarse otro hisopado transcurrido ese tiempo.