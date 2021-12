El equipo de Villa Gobernador Gálvez volvió a consagrarse en la Clase 2, esta vez con Emanuel Abdala en San Juan

TURISMO NACIONALAle Bucci Racing, tetracampeónEl equipo de Villa Gobernador Gálvez volvió a consagrarse en la Clase 2, esta vez con Emanuel Abdala en San JuanEl Turismo Nacional fue testigo de un nuevo título del equipo Ale Bucci Racing en la siempre competitiva y difícil Clase 2. En el Circuito San Juan Villicum, de la mano de Emanuel Abdala, se dio un título muy esperado, tras una temporada que terminó siendo muy reñida. El mismo Ford Fiesta campeón 2015 a nivel santafesino, y 2017, 2018 y 2020 a nivel nacional, sumó otro título en el TN.Clasificando sexto con Abdala y séptimo con Maximiliano Bestani como mejores exponentes, el Ale Bucci Racing sabía que no iba a ser sencillo obtener el campeonato. Alejandro Torrisi, Lucas Yerobi y Gabriel Scordia no pudieron redondear la vuelta ideal, y tuvieron que salir a remontar en series y final. La primera serie salió espectacular, porque Abdala esperó el momento y de tercero pasó a ser ganador y mantener la diferencia de once puntos sobre Lucas Tedeschi, y de esa manera con terminar entre los cinco primeros, era suficiente para coronarse.Partiendo segundo de Tedeschi, quien era el principal rival, fue muy tensa. El rosense ganó la final y Abdala estuvo en el medio de una gran batalla con Pablo Ortega, Facundo Della Motta y Marcos Fernández para sostenerse en zona de podio, concluir tercero y celebrar un campeonato muy emotivo, y el cuarto en TN para el Ale Bucci Racing.El equipo hizo un gran trabajo, con Maxi Bestani peleando entre los primeros, con Lucas Yerobi terminando octavo y sabiendo que si bien Ale Torrisi y Gabriel Scordia no pudieron cerrar el año de la mejor forma, han sabido ser protagonistas y pretenden seguir siéndolo. Los aplausos fueron para Abdala, pero también para cada uno de los integrantes del equipo liderado por Alejandro Bucci, con Rubén y Ariel Guerini en los motores, José Luis Martos en el asesoramiento técnico y todos los mecánicos e ingenieros que aportan su sabiduría y buenas energías para seguir siendo referentes en el TN.Alejandro Bucci, en el box, expresó: “Estoy muy contento, muy agradecido a todo mi equipo y mi familia. Fue un fin de semana duro porque Lucas estaba muy firme y no teníamos que fallar, y no lo hicimos. Felicito a Emanuel y su año, porque conductivamente estuvo excelente. Tenemos que seguir por este camino, peleando para más logros. De cinco campeonatos enteros, peleamos los cinco y ganamos cuatro: se lo debo todo a mi gente”.Emanuel Abdala, flamante campeón del TN Clase 2, comentó: “Esto es muy grande para toda mi familia, para mi papá que hace muchos años venimos para acá y no teníamos continuidad. Sabíamos que teníamos nivel para andar bien pero no podíamos terminar un campeonato entero. Hoy se me dio y no lo puedo creer. Lucas hizo todo para ganar el campeonato y fue incorrible hoy, pero se nos dio por el esfuerzo que hicimos este año y todos los años. Felicito al Ale Bucci Racing por el gran auto que tuvimos en cada carrera. También a toda mi familia, y le mando un saludo a todo el sur, a los que me acompañan siempre y a todos los gitanos, porque somos una comunidad que sufrimos mucho la discriminación y por ello se nos complica siempre con el presupuesto”.