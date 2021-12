El volante de Arroyo Seco cerrará la temporada 2021 de TS Clase 3, despidiéndose del ‘1’ en los laterales del Toyota Etios

CAR SHOW SANTAFESINOSantiago Tripodi y doble chance de triunfoEl volante de Arroyo Seco cerrará la temporada 2021 de TS Clase 3, despidiéndose del ‘1’ en los laterales del Toyota EtiosSan Jorge será sede de la definición del campeonato 2021 de Car Show Santafesino, y en el TS Clase 3, el campeón Santiago Tripodi despedirá el número 1 del Toyota Etios con el cual siempre peleó los puestos de vanguardia. Sin estar todo el año en pista, no tendrá chance de revalidar la corona, pero buscará vencer en las dos finales.Con la doble actividad en el TC4000 del Sur y el TS Clase 3, ahora será turno de terminar el 2021 con el Etios, y se trabajó sin grandes complicaciones, tanto en motor como en chasis debido a que culminó en buenas condiciones la carrera anterior en Paraná. Tripodi terminará a pocas horas de la carrera pero no por complicaciones técnicas, por lo cual está tranquilo. Con el asesoramiento de Fabio Fiornovelli, amortiguadores de Cristian Bravo y la dirección de equipo de Gabriela Bravo, se espera seguir con el enorme rendimiento de siempre.“Revisamos completamente el motor del Toyota Etios, y estamos terminando de armar el auto. Afortunadamente no tuvimos ninguna tarea extra y no hubo complicaciones de cara a esta carrera en San Jorge. Iremos a buscar el triunfo, tenemos dos finales y vamos a intentar dar pelea tanto sábado como domingo”, aseguró el representante de Arroyo Seco.El sábado será la 9ª fecha, con entrenamiento, clasificaciones y carrera, mientras que el domingo se disputará la 10ª, con nuevas clasificaciones y la gran final.