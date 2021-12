En un final de película, Santiago Tambucci logró obtener el título 2021 de Clase 2, mientras que su compañero Matías Cravero ganó la final

Campeones por tercera vez consecutivaEn un final de película, Santiago Tambucci logró obtener el título 2021 de Clase 2, mientras que su compañero Matías Cravero ganó la finalFiornovelli Sport Group sigue haciendo historia a nivel nacional, representando a Arroyo Seco y la Provincia de Santa Fe en el Turismo Pista. Este domingo se dio la consagración por tercera vez consecutiva en la Clase 2. Peleando en un mano a mano increíble, entre compañeros de estructura, Santiago Tambucci y Matías Cravero se brindaron al máximo: el de Olavarría fue 3º y le alcanzó para ser campeón a pesar de que el de Colazo ganó la final.El equipo se mostró en el más alto nivel, como exigía una carrera semejante. Tambucci marcó la pole position y otro de los pilotos del equipo también sería gran protagonista: Fernando Iglesias, con el Volkswagen Up, fue tercero y el sábado ganó la serie más veloz, para ponerse en punta para la final. Cravero fue 2º en su serie y Tambucci tras un toque, quedó 3º en la suya.La final fue realmente espectacular, con Cravero y Tambucci yendo hacia adelante, y con gran ritmo pudieron quedar entre los cinco mejores. Iglesias lideraba, pero se cortó el cable del acelerador y quedó a pie cuando nadie lo podía correr. Cravero heredó la vanguardia, y Tambucci perdía el título por muy poco, pero en la última vuelta se la jugó, quedó tercero en una maniobra ajustada y subiendo al podio, se aseguró el título.Además, cabe mencionar que los demás pilotos del equipo pudieron mostrarse muy veloces. Franco Melli concluyó sexto, Diego Casais hizo una remontada fenomenal para ser undécimo, mientras que Maximiliano Andreis estaba para un gran resultado pero terminó relegado a poco del final. En Clase 1, Fernando Curra avanzó desde atrás hasta el puesto 27º, mientras que en Clase 3, Cristian Garbiglia luchó por el podio pero no fue posible por situaciones de carrera.Tras bajar del Chevrolet Celta consagrado, Tambucci declaró: “Fue una carrera complicadísima, con mucha adrenalina, veníamos cambiando posiciones y en un momento quedo delante de Matías y cuando pensé en que podía mantenerlo ahí, él tenía un gran auto y a los que tenía adelante se me complicaba seguirlos a la salida de los frenajes. Por suerte pudimos avanzar al último escalón del podio en la última vuelta para llevarnos el campeonato. Pensé que no iba lograr pasar a Costamagna, pero pude hacer bien el curvón dos y él dejó el lugar para tirarme y salió friccionada, pero fue una maniobra de definición. Agradezco a toda la categoría, a Fabio Fiornovelli, Juanjo Cassou, Mauro Caballero, Hueso Occhi, Franco Cipollone, por supuesto a toda mi familia por bancarme siempre”. Más tarde, expresó en sus redes: “No alcanzan las palabras para describir tanta emoción y felicidad. Muchos años dedicándole a este deporte que amo y hoy tuve una enorme recompensa que sin dudas va a quedar para siempre en mi memoria”.Mati Cravero, tras bajar del auto, habló muy emocionado: “No me reprocho absolutamente nada, dejé todo lo que tenía, y Santiago tuvo mejor suerte que la mía. Por ahí no estaba para ganar la carrera, pero le agradezco a mi primo que me apoyó y podría haber ganado y no lo hizo. Disfruté el fin de semana como si fuese la última vez, hicimos lo que teníamos que hacer en la pista, y estoy muy contento de disfrutar con esta gente sana que hizo esto posible. Agradezco al Fiornovelli Sport Group, fue una linda victoria”, declaró al bajar del auto. Y más tarde, expresó: “Fue un año difícil, con altibajos, dejando todo en cada salida a pista. Todo es más fácil con esta buena compañía, es bueno compartir esta pasión juntos. Muchísimas gracias Fabio Fiornovelli, Mauro Caballero, Juanjo Cassou, y felicitaciones a Santiago Tambucci”.