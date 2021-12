Juani Canela afrontará la definición de campeonato de Clase 2 en San Juan, sabiendo que debe salir a ganar

TURISMO NACIONALAnte la chance de su vidaJuani Canela afrontará la definición de campeonato de Clase 2 en San Juan, sabiendo que debe salir a ganarEl año de Juan Ignacio Canela ha sido cambiante, emotivo, y desde lo deportivo, fue su mejor temporada en el automovilismo deportivo. El rafaelino está a once puntos del líder del certamen de Turismo Nacional Clase 2, a pesar de haber corrido una fecha menos, y este fin de semana buscará ganar y consagrarse.Iniciando en la segunda fecha con un Ford Fiesta del Ale Bucci Racing, sustituyendo a Maximiliano Bestani en San Nicolás, se vio a un Canela sumamente competitivo, batallando por el podio. A partir de ahí, se despertó el interés en continuar, y Joel Borgobello le dio la oportunidad de subirse a su auto, dentro del Giacone Competición. Los resultados no tardaron en llegar, y con otros podios, series ganadas y resultados destacados, se llegó a la definición en El Villicum de San Juan, este fin de semana. Solo sirve ganar la final y ver los resultados de los demás, pero la oportunidad será maximizada.“Viene todo diez puntos de cara a la definición. Estuve en el taller del equipo a ver cómo estaba todo, viendo cómo venían las labores. El miércoles definimos ir al rolo a probar algunos elementos que trabajamos para compensar los cuarenta kilos de lastre. Estamos confiados”, comentó el representante de Rafaela, en los últimos preparativos.Y agregó: “Lo que me pasó este año fue algo totalmente impensado, porque todos saben que no tenía pensado correr este año y terminaré disputando el campeonato en la Clase 2. A partir del gran resultado en San Nicolás creció la motivación, y fuimos carrera tras carrera, sumando grandes resultados”.Finalmente, Juani expresó: “Estoy muy feliz de llegar hasta acá, es mi fin de semana más importante en mi trayectoria, y se lo debo a todos mis sponsors porque han estado dándome una mano crucial, como también al Giacone Competición, los hermanos Riva, Joel Borgobello y a toda mi familia”.El viernes iniciará la actividad en pista con entrenamientos oficiales, para realizar la primera clasificación por la tarde. El sábado, a la mañana será la segunda clasificación, y pasado el mediodía se llevarán a cabo las series. El domingo, al mediodía será la final.