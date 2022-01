Cada cuánto será necesario aplicarse la vacuna contra el Covid-19

El CEO de Pfizer, Albert Bourla, sostuvo en una entrevista que considera que una vacuna anual contra el Covid-19 será suficiente y preferible en la pospandemia, y se mostró reacción a las inyecciones de refuerzo más frecuentes."Lo que espero (es) que tengamos una vacuna que tendrá que hacer una vez al año”, sostuvo Bourla en una entrevista con N12 News de Israel. "Una vez al año, es más fácil convencer a la gente para que lo haga. Es más fácil que la gente lo recuerde", agregó.Por otro lado, Bourla aseguró que Pfizer está "buscando" una vacuna "que cubra Ómicron y no olvide las otras variantes". Y aseguró que esa vacuna podría ser producida a partir de marzo de forma masiva. "No sé si lo necesitaremos, no sé si se utilizará, ni cómo, pero estaremos listos; esperamos poder llegar a un producto que proteja mucho mejor contra las infecciones en particular, porque la protección contra hospitalizaciones y casos graves es bastante razonable con las vacunas actuales si ha recibido la tercera dosis", detalló Bourla.Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar si es necesaria una cuarta dosis, algo que ya se aplica en Israel y en Chile."No sé si hay necesidad de una cuarta dosis de refuerzo, pero tiene que probarse. Nosotros haremos experimentos", agregó.