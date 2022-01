Covid-19: cuándo tenés que testearte para saber si sos positivo

El Covid-19 es una enfermedad que muta constantemente y obliga a cambiar, con la misma velocidad, el protocolo para los testeos. La variante Órmicron, con su rápida nivel de propagación, hizo que las modificaciones en este punto fueran constantes.En nuestro país, las personas que deben ir a testearse son aquellas que presenten sintomatología y no hayan sido contacto estrecho de otra persona diagnosticada positiva.Los síntomas son diarrea, vómitos, fiebre por encima de los 37.5°, dolor de cabeza y muscular, dificultad para respirar y pérdida del olfato y el gusto.Por el contrario, aquellas personas que hayan sido contacto estrecho de algún positivo no tienen obligación de testearse porque se considera que podrían estar contagiadas. El paso a seguir, en ese caso, es comunicarse con las autoridades sanitarias correspondientes a su jurisdicción.En tanto, debido al la gran cantidad de personas que asisten a los hospitales y centros de testeo por el rebrote y alza de casos, la prioridad está puesta en cuidar a las personas mayores de 60 años, a los pacientes con comorbilidades y personas gestantes.Paso a paso, cómo usar el autotest de Covid-19Los test funcionan a partir de la toma de una nuestra de saliva o hisopado nasal e incluyen un kit completo.En el caso de los hisopados, para realizar la prueba debe hacerse "un barrido" con el hisopo en ambas fosas nasales y girar 4 veces, durante quince segundos por cada fosa nasal para recoger la muestra adecuadamente.Una vez tomada la muestra, se debe introducir el hisopo en el tubo que contiene el reactivo del kit.Se deberá esperar al menos quince minutos; esto no se debe mandar a analizar sino que arroja el resultado en el momento, según el tipo de kit.El test da una respuesta positiva/negativa a la presencia de virus en la muestra del paciente e identifica la infección actual durante la etapa crítica de contagio de Covid-19.Los test aprobados no indican a qué tipo de variante pertenece la carga viral.Los resultados del test deben ser reportados a la farmacia de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto dentro de las 24 horas de realizado, y dentro de los siete días de adquirido cuando no hubiera sido utilizado.La notificación del resultado a la farmacia puede ser de forma presencial, telefónica o a través de la página web.