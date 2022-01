Covid-19: identifican tres síntomas estomacales generados por Ómicron

Un estudio científico identificó que las personas contagiadas con la variante Ómicron de Covid-19 sufren diarrea, náuseas y vómitos. Estos síntomas estomacales se presentan en adultos y en menores, pero son más leves estos últimos en casos más leves.La información fue publicada por la revista científica Jorunal of Microbiology, Inmunology and Infection con datos de la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA), que agregó otras afecciones a la lista de sintomatologías de la cepa africana."Aunque los síntomas respiratorios predominan en las manifestaciones clínicas de Covid-19, se observaron síntomas gastrointestinales en un subconjunto de pacientes. En particular, algunos pacientes tienen náuseas y vómitos como la primera manifestación clínica de Covid-19”, detallaron.Los especialistas explicaron que las náuseas y vómitos se pueden producir porque la enzima convertidora de angiotensina 2 del receptor del huésped (ACE2), que funciona para ingresar a la enfermedad, “se expresa en gran medida en el epitelio gastrointestinal”.