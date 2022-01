COVID-19: LA PROVINCIA HABILITÓ LA VACUNACIÓN LIBRE PARA MENORES DE 18 AÑOS

Ministra de Salud, Sonia Martorano.





El Ministerio de Salud provincial informó que a partir del próximo lunes 10 de enero, todos los menores de 18 años podrás recibir la primera vacuna contra el Coronavirus sin solicitar turno previo. Cabe recordar que niños y niñas de 3 a 11 años recibirán la dosis correspondiente de Sinopharm; mientras que la franja etaria que va de los 12 a 17, recibirán Pfizer.Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, indicó que “la provincia cuenta con un 81% de la población con esquema completo. La franja de 12 a 17 años tiene un 78% con dos dosis, mientras que de 3 a 11 solo el 60% tiene su esquema completo. Pero hay un 20% que se ha vacunado con la primera dosis y no está concurriendo a colocarse la segunda, por eso insistimos a mamás y papás que lleven a sus niños al vacunatorio”.“Es por ello que a partir del lunes próximo tendremos vacunación libre para menores de 18 años”, afirmó Martorano y prosiguió: “Es una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría. Hemos colocado más de 670 mil dosis en niños y niñas de 3 a 11 sin reportes de efectos adversos graves”.INTERNACIONES Y VACUNACIÓNEn cuanto a las internaciones, la titular de la cartera sanitaria señaló que “hay un aumento de internaciones en adultos pero también vemos algunas en niños y niñas. Entonces viendo además lo que ocurre en otros países, no podemos pensar que estamos exentos de esto”.“Además otra opción que se abrió a nivel nacional es que si a algún santafesino le llega su turno para vacunarse y se encuentra de vacaciones, esa persona podrá hacerlo en la ciudad en la que se encuentre. Lo mismo ocurre si tenemos algún turista de paseo por Santa Fe y se tiene que vacunar”, cerró Martorano.Por su parte, la subsecretaria de equidad, Romina Carrizo, expresó: “Queremos remarcar que con esta vacunación que se libera, que no es programada por turnos, tiene el objetivo de llegar a una mayor cobertura para poder enfrentar esta tercera ola”.“Esta estrategia la vamos a poder prolongar de acuerdo a los grupos etarios que vayamos viendo se requiera mayor cobertura. Esto es algo que se estableció y nos funcionó con las primeras dosis cuando liberamos ya que tuvimos un buen caudal de gente que concurrió a los vacunatorios por eso es la estrategia que ahora estamos aplicando a los otros grupos etarios”, continuó.AUMENTO EXPONENCIAL DE CASOSEn cuanto al aumento de casos positivos de Coronavirus a nivel local y nacional, la ministra de Salud explicó que “desde que comenzó la pandemia, este es el momento de mayor contagiosidad y aquí lo importante y lo complejo es que están conviviendo variante Delta (toma las vías respiratorias inferiores, el pulmón, es más agresiva) y tenemos internados graves en terapia, con Ómicron (que es de vías respiratorias altas y en principio, un poco más leve)”.“Ver los números de ayer a nivel nacional que fueron más de 109 mil tiene que ser un signo de alarma para todos y todas. En cuanto a nuestra provincia, llegamos casi a los 10 mil casos en un día, y eso nos habla de que el número de testeos ha sido altísimo”, agregó.Asimismo, Martorano informó que “está creciendo el número de internaciones, hoy ya es del 8%, rápidamente está subiendo ese porcentaje, y en un momento tan complejo donde también hay mucho aislamiento de personal de salud el cual pone en crisis y en tensión a todo el sistema. Los casos más graves corresponden a no vacunados y mayores de 60 o con comorbilidades”.“En este momento lo primero que tenemos que hacer es maximizar cuidados, uso correcto del barbijo, distanciamiento social, lavado de manos y evitar eventos masivos. Necesitamos de esto para sostener todas las actividades económicas”, destacó la ministra de Salud.TESTEOSDesde la web provincial, www.santafe.gob.ar se busca el botón verde de turnos para hisopados Covid y allí se puede ingresar para solicitar los turnos tanto para la ciudad de Santa Fe como para Rosario.“Tanto desde lo público como desde lo privado están aumentando su capacidad de testeo ante la alta demanda de la sociedad”, agregó Martorano.¿Quiénes deben hisoparse?El asintomático no debe hisoparse, es decir que un contacto estrecho de alguien positivo y no tenga síntomas debe aislarse por 5 días, si tiene el esquema de vacunación completo y luego ya puede salir pero extremando los cuidados por 5 días más. Ahora bien, si no está vacunado o tiene solo una dosis, debe aislarse por 10 días.¿Qué pasa si tengo síntomas?El contacto estrecho con síntomas de un paciente que es positivo, no debe realizarse el test, ya que se lo considera positivo por nexo epidemiológico. Esta persona, si tiene el esquema de vacunación completo permanecerá aislada por 7 días más 3 días con cuidados, en el caso de que no este bien vacunado corresponden a 10 días. Podrá informar su condición de positivo en la obra social o prepaga, con su médico de cabecera o a través del 0800 555 6549.En caso de aquellas personas con síntomas, mayores de 60 años o con factores de riesgo, debe realizar una consulta y ahí si realizarse el hisopado para poder efectuar el seguimiento necesario e esa persona.