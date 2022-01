¿Hay personas con inmunidad natural al Covid-19?

Télam





Investigadores de Brasil, Estados Unidos e Inglaterra analizan muestras de sangre de los integrantes del personal sanitario que, a casi dos años de iniciada la pandemia de Covid-19, no se han infectado.Una de las hipótesis que maneja este grupo de científicos es que, más allá de la presencia de las vacunas y de los cuidados personas, existan posibles variaciones genéticas que podrían llegar a generar inmunidad ante el coronavirus."Mi prueba de anticuerpos, que tomé a fines de 2020 antes de vacunarme, fue negativa. No sé si tengo un sistema inmunológico muy robusto, pero estoy agradecida de no haberme enfermado”, explicó la enfermera Lisa Stockwell, que trabajó en Somerset a diario con casos de coronarivus. Además, su marido transitó la enfermedad y ella no se contagió.Investigadores de la University College de Londres descubrieron en algunas muestras las células T, que resultan similares a las halladas en el sistema inmunológico de las personas recuperadas de Covid-19. Las mismas se encargan de eliminar al coronavirus. Este hallazgo, luego de superar diferentes etapas, podría servir para las vacunas.