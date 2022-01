Qué es el "Covid-19 prolongado" y por qué preocupa a los científicos

Fuente: c5n.com





Con la explosión de la variante Ómicron, se han detectado millones de casos en el mundo donde los síntomas compatibles con el Covid-19 se prolongan por seis meses o más.Pese a que la variante Ómicron del Covid-19 es catalogada como una "enfermedad leve" debido a que no ha generado preocupantes porcentajes de ocupación en las terapias intensivas del mundo, los expertos advirtieron que se están detectado cada vez más casos de "Covid-19 prolongado".El "Covid-19 prolongado", en inglés denominado "Long Covid-19", es cuando una persona contagiada registra los síntomas de la enfermedad durante seis meses o más. Los mismos varían según la persona: dificultad para respirar, fatiga, fiebre, mareos, diarrea, palpitaciones, dolor muscular y abdominal, cambios de humor, dificultades para dormir, pérdida de gusto y olfato, entre otros.Según un informe de la Office for National Statistics (ONS) del Reino Unido, aproximadamente 1,3 millones de personas (el 2% de la población) de dicho país informó "Covid-19 prolongado" al 6 de diciembre del 2021. Las principales características detectadas entre estos pacientes fueron: edad entre 35 y 69 años; mujer; vivir en zonas desfavorecidas; trabajar en la sanidad, la asistencia social o la docencia; padecer una enfermedad preexistente.Si bien se están realizando diversas investigaciones al respecto, los científicos aún no comprenden del todo por qué se dan estos casos y temen que brotes masivos como los que está generando Ómicron multiplique la cantidad de personas que lo padezcan. Por este motivo, precisan que es peligroso llamarla "enfermedad leve" e instan a las poblaciones a seguir cumpliendo con las diferentes medidas sanitarias.“Todavía estamos tratando de entender el 'Covid-19 prolongado'. Como aún no lo comprendemos del todo, yo no sería tan rápido para querer contraer una infección de un virus natural", aseguró Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y asesor del gobierno estadounidense durante la pandemia.