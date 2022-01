Quirós: "Solo el 5% de porteños no se vacunó y son quienes ocupan el 65% de las Terapias Intensivas"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este sábado que solo "el 5 por ciento de la población porteña no está vacunada o tiene una sola dosis, y son quienes utilizan el 65% de las camas de terapia intensiva", tras agregar que quienes se dieron las dos dosis "tienen una protección enorme"."Hasta la variante Delta, que genera una enfermedad pulmonar grave más importante que otras cepas, la doble vacuna descendía hasta el 90% el riesgo de llegar a terapia intensiva y eso explica porque sólo el 5% de los porteños, mayores de 18 años, no está vacunado o no completó el esquema, y utilizan el 65% de las camas de terapia intensiva", afirmó el funcionario porteño.En declaraciones radiales, Quirós agregó, al respecto, que "quienes tienen las dos dosis tienen una protección enorme contra la enfermedad del coronavirus".La cantidad de personas vacunadas en la Ciudad de Buenos Aires con dos dosis representa el 86%, según Quirós, y el 23% ya están con las vacunas de refuerzos.En referencia a las perspectivas de la evolución de la curva de casos por Covid-19, el ministro porteño aseguró que " la variante Ómicron ha tomado la delantera sobre la Delta"."Los casos aumentan críticamente, pero gracias al alto grado de vacunación de los argentinos, hace que sean casos pero con menos gravedad y necesidad de internación en hospitales", reiteró el funcionario.Por otro lado, confirmó que la Ciudad se encuentra "ampliando la capacidad de testeos para que no haya colas interminables"; y llamó a que todas las personas que tengan síntomas compatibles con Covid-19 o que tuvieron contacto estrecho, "se acerquen a testearse, porque es muy importante para confirmar la enfermedad para convencer a los contactos estrechos que se cuiden."Si bien admitió que acompaña el mensaje de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, donde se destaca a la población que "evite realizar testeos innecesarios", y las nuevas medidas para hacerlo, aclaró que cada jurisdicción decidirá su estrategia."Todo contacto estrecho de persona confirmada, debe testearse al quinto día, que es el tiempo que tarda la incubación de la enfermedad, porque nosotros estamos facilitando el testeo ya que agiliza muchísimo el tiempo de aislamiento", destacó Quirós en referencia a las recomendaciones de la Ciudad de Buenos Aires para realizar los testeos.A su vez, el ministro porteño recordó que "mucha gente se va a testear antes del quinto día, siendo contacto estrecho, y eso no tiene ninguna utilidad sanitaria, ni individual"."Si estuviste con una persona que luego se confirmó enferma y te vas a testear al otro día, el resultado siempre te va a dar negativo, y eso no quiere decir que no te hayas enfermado", precisó sobre esta cuestión.Por otra parte, al referirse al autotest que está por salir a la venta en el país, Quirós expresó que "la mayor parte de los países del mundo utilizan el autotest, pero esto no tiene que reemplazar los otros testeos"."El secreto es ampliar, primero, la capacidad de testeo, creemos que es importante que esa oportunidad esté dada", y coincidió con su par bonaerense, Nicolás Kreplak."El planteo que hace Nicolás Kreplak es válido. Lo que dice es ojo que la gente se haga el autotest y perdamos el registro epidemiológico de lo que está pasando en Argentina. Necesitamos que esos testeos se registren en el sistema nacional de vigilancia", concluyó.