Sputnik es más eficaz que otras vacunas contra Ómicron

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que la vacuna Sputnik V "neutraliza completamente" la nueva variante Ómicron de coronavirus al tiempo que se informó que la tasa de inmunización en el país supera el 61%.



"Conversé con el director del Instituto Gamaleya (Alexandr Ginzburg), ellos han hecho investigaciones y establecido que la Sputnik V neutraliza completamente la nueva variante Ómicron", afirmó el mandatario ruso durante una cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) celebrada en San Petersburgo, de acuerdo con medios locales.



Putin relató que Ginzburg le explicó que solo los estudios clínicos darán la respuesta definitiva sobre la efectividad del inmunizante ruso, pero que por ahora "el nivel de neutralización es muy alto".



En ese sentido, aseguró que la Sputnik V garantiza cerca de un 90% de protección contra la contagiosa variante Ómicron.



Por su parte, la jefa de Sanidad rusa, Anna Popova, quien también participó de la cumbre, señaló que si bien la Ómicron se ha tornado dominante en muchos otros países, eso todavía no sucede en Rusia.



Al mismo tiempo, alertó que, aunque quisiera ver un pronto fin de la pandemia, "no hay que hacerse ilusiones".



"Por ahora nos preparemos a frenar su expansión y proteger a la gente, inmunizándoles contra la nueva variante", aseveró.



"Gracias a la vacunación, hoy en día en la Federación de Rusia el nivel de la inmunidad colectiva llega al 61,1%", anunció por su parte la viceprimera ministra Tatiana Golikova, en una reunión del Consejo del Gobierno de Rusia sobre asuntos sociales.



Sin embargo, subrayó que "no es suficiente para sentirse fuera del peligro" y destacó la necesidad de continuar el trabajo para convencer a los ciudadanos de que se vacunen, informó la agencia de noticias Sputnik.



Actualmente, Rusia cuenta con seis vacunas contra el coronavirus: Sputnik V, Sputnik-M, Sputnik Light (la versión monodosis de la primera vacuna), EpiVacCorona, EpiVacCorona-N, y CoviVac.





