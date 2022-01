Una familia tipo necesitó $76.146 en diciembre para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que una familia argentina de cuatro integrantes necesitó en diciembre del 2021 de un ingreso mensual de $76.146 para superar el umbral de la pobreza: el incremento internaual de la Canasta Básica Total fue del 40,5%.



Asimismo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), parámetro para medir la línea de indigencia, registró una suba mayor, al marcar un 3,9% de alza (desde el 2,6% previo), por lo que superó a la inflación del último mes del año (3,8%). En consecuencia, una familia requirió $32.963,69 para no ser considerada indigente.



Comparado con la inflación total del 2021, la cuál fue del 50,9% según lo informado la semana pasada por el Indec, la Canasta Básica Total se ubicó 10 puntos por debajo.



Por otro lado, el organismo estatal también detalló que una familia de tres integrantes necesitó de $26.243 para no ser indigente y $60.521 para no ser pobre; mientras que una de cinco necesitó de $34.671 para no ser considerada indigente y $80.089 para no ubicarse por debajo del umbral de la pobreza.





Fuente: c5n.com