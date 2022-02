Variante Ómicron: cuál es el nuevo síntoma que aparece en la cara tras el contagio

Pasaron dos meses desde su aparición, y Ómicron ya es la variante predominante en 171 países. Por la cepa identificada en Sudáfrica, se registraron casi 21,7 millones de nuevos contagios en los últimos siete días a nivel global, según Worldometers, el sitio que recopila estadísticas sobre el coronavirus.En tanto, en Argentina, tras la ola explosiva de casos de principios de enero, los contagios comenzaron a ceder lentamente y el pasado domingo se reportaron 21.570 nuevos positivos, mientras que las muertes registradas fueron 152.Y si bien diferentes análisis sostienen que esta mutación genera un cuadro más leve, aún es muy pronto para afirmarlo con seguridad, pues también hay que tener en cuenta la protección de las vacunas. No obstante, desde la aparición de Ómicron, la comunidad científica no deja estudiar algunas de sus particularidades y descubrieron un nuevo síntoma que afectó a las personas que se contagiaron a finales de 2021."Los problemas oculares no se han visto con frecuencia con las variantes anteriores del COVID- 19. Sólo manifestaciones como el ojo rosado y la sensibilidad a la luz, aunque de manera anecdótica de acuerdo a la Clínica Mayo. Sin embargo, ahora la picazón como afección aumentó de forma constante", alertó el reporte publicado en la cadena de televisión norteamericana KXAN.Ante ese hallazgo, el académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, Amesh A. Adalja, explicó que muchos virus respiratorios "pueden afectar la conjuntiva del ojo".En el mismo sentido, el jefe del Servicio de Atención Ocular Avanzada de la Facultad de Optometría de la Universidad Estatal de Ohio, Tatevik Movsisyan, agregó que el SARS-CoV-2, "es un virus que parece afectar a muchos sistemas".En tanto, ratificó que "tiene sentido que Ómicron pueda afectar los ojos y provocar síntomas como enrojecimiento, irritación y picazón"."Con cualquier virus, la respuesta del cuerpo es la inflamación, que puede causar enrojecimiento y picazón en los ojos", explicó.Algunos usuarios de Twitter que compartieron su experiencia con el síntoma irritante, indicaron manifestaciones de "ojos llorosos combinadas con picazón", así como otros síntomas similares a alergias mientras cursaban la enfermedad.Fuente: minutouno.com