Verano 2022: los números de la mejor temporada de los últimos 20 años

Los datos de ocupación, de movimiento de turistas durante diciembre y enero, y las proyecciones de actividad para febrero y el fin de semana de Carnaval dan cuenta de lo que va a ser una de las mejores temporada de los últimos 20 años.

El Ministerio de Turismo compartió datos de la exitosa temporada vacacional. La reactivación económica y el programa PreViaje tuvieron un impacto muy favorable sobre los resultados.Matias Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, sostuvo: “Con estos números tan alentadores que nos llegan desde destinos de todo el país se consolida una temporada de verano récord. Además, según las estadísticas que tenemos gracias a PreViaje, son muy buenas las proyecciones para febrero y el fin de semana largo de Carnaval. El turismo está en marcha en todo el país”.La ocupación segunda quincena de enero estuvo arriba del 80% en los principales destinos del país: Bariloche (Río Negro): 97% . Las Grutas (Río Negro): 95% , El Bolsón (Río Negro): 99%, Ushuaia (Tierra del Fuego): 90% , El Calafate (Santa Cruz): 91%, Villa La Angostura (Neuquén): 97% , San Martín de los Andes: 97%, Puerto Madryn (Chubut): 95% , Mar del Plata (Bs As): entre 87 y 90%, Partido de la Costa (Bs As): 95%, Pinamar (Bs As): 93%, Villa Gesell (Bs As): 94%, Miramar (Ba As): 90%, Tandil (Bs As): 76%, Mendoza (promedio provincial): 86%, San Rafael (Mendoza): 97% , Potrerillos (Mendoza): 95%, Malargüe (Mendoza): 95%, Carlos Paz (Córdoba): 86% , Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba): 92% , Villa General Belgrano (Córdoba): 95%, Mina Clavero (Córdoba): 93%, San Luis (promedio provincial): 94,6%, Merlo (San Luis): 96% , Colón (Entre Ríos): más del 90%, Gualeguaychú (Entre Ríos): 90%, Federación (Entre Ríos) 92%, Iguazú (Misiones): 90%, El Soberbio (Misiones): 90%, San Lorenzo (Salta): 85%, Cafayate (Salta): 90%, Cachi (Salta): 90%, Jujuy (promedio provincial): 80%, Corrientes (promedio provincial): 85%, San Juan (promedio provincial): 72%, Calingasta (San Juan) 90%, Valle Fértil (San Juan) 84%, San Javier (Tucuman): 76%, Tafí del Valle (Tucumán): 73%Los destinos más concurridos fueron el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Bariloche y Carlos Paz.El programa PREVIAJE fue utilizado por 4,5 millones de argentinos que cargaron facturas de servicios turísticos por $99 mil millones. Durante la segunda quincena de enero 650 mil personas viajaron con PreViaje y gastaron alrededor de $16 mil millones.Gustavo Hani, Pte de la Cámara Argentina de Turismo, cocluyó: "El primer tramo de esta temporada en pandemia estuvo signada por tres variables: el impulso del previaje; la respuesta masiva de los argentinos y la fuerte contagiosidad de la 3ra ola. Sabiendo que el turismo en pandemia es de alta imprevisibildad, desde CAT consideramos que si bajan los niveles de contagios la temporada se mantendrá en valores récords en los principales destinos de verano de Argentina".