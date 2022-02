CORACH: “TENER EL PRESUPUESTO RECONDUCIDO SIGNIFICA UN 32% MENOS DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS Y COMUNAS”

El ministro de Gestión Pública de la provincia indicó que no tener aprobado el Presupuesto 2022 genera un perjuicio sustancial a los gobiernos locales.





El ministro de Gestión Pública defendió este lunes la transferencia de recursos que realiza la provincia a municipios y comunas y remarcó que los gobiernos locales son los perjudicados por el hecho de aún no haber sido aprobado por la Legislatura santafesina el Presupuesto 2022.Marcos Corach remarcó que “nosotros somos el gobierno de la provincia, no somos el gobierno de uno o de otro, nosotros gobernamos para todos y gran parte de la transferencia de recursos lo hacemos para toda la provincia”.Al respecto, recordó que el año pasado algunos sectores “empezaron con este discurso de la ‘discriminación’, hasta convocarme a la Legislatura donde estuve 4 horas con mucha documentación que acreditaba lo contrario”, no obstante, “siguen insistiendo con lo mismo, tratando de instalar en la discusión del Presupuesto que estamos discriminando”.En ese sentido, Corach mencionó que “el Presupuesto fue presentado el año pasado en la Legislatura, y llegamos a fin de año con media sanción del Senado que votó unánimemente. Cuando pasó a Diputados, por algunas diferencias, los diputados no lo trataron” postergando la discusión hasta febrero.Ante esta situación el ministro explicó que “hoy tener el Presupuesto reconducido significa que estamos transfiriendo 32% menos a los municipios y comunas, culpa de no tener un Presupuesto aprobado, porque estamos trabajando con el mismo presupuesto del 2021”. No obstante, a pesar de no ser responsables de esa situación, Corach dijo que “somos nosotros los que tenemos que darles la explicación” a intendentes y presidentes comunales “de por qué reciben más del 30% menos de lo que deberían: dicen defender los derechos de municipios y comunas, pero por no aprobar el Presupuesto estos reciben menos ingresos”, finalizó.