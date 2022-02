Fiornovelli Sport Group comienza con ocho autos en Olavarría

TURISMO PISTAFiornovelli Sport Group comienza con ocho autos en OlavarríaLa estructura de Arroyo Seco se presentará en la apertura del Turismo Pista con fuerte participaciónLuego de obtener el tricampeonato de Clase 2 de Turismo Pista, el Fiornovelli Sport Group se preparó en el nuevo taller de Arroyo Seco y ahora va por más, comenzando este fin de semana en Olavarría. Con ocho autos, uno en Clase 3 y siete en Clase 2, se espera pelear las principales posiciones.La apertura de calendario tendrá al equipo de Fabio Fiornovelli con el regreso de Luigi Melli a la Clase 3, con el Toyota Etios con el que supo ser protagonista, y pensando seriamente en reiterar los mejores andares en la categoría mayor. Además, el equipo espera tener listo un segundo Etios para Cristian Garbiglia durante el 2022.Dentro de la Clase 2, el Fiornovelli Sport Group y Santiago Tambucci tendrán el honor de lucir el ‘1’ de campeón 2021. El olavarriense será local con el Chevrolet Celta, mientras se arma un Volkswagen Up. Quien sí se pasó a un Up es Maximiliano Andreis, mientras que Mariano Sala volvió a un Chevrolet Corsa. Franco Melli estará arriba de otro Corsa, al igual que el campeón 2020 de Clase 2, Cristian Garbiglia, en su retorno momentáneo a la divisional. Danilo Gil es la cara nueva del equipo, con su Chevrolet Corsa, y la gran novedad técnica del 2022, será que Diego Casais estrenará un Renault Kwid, construido por Cristian Bravo y trabajado en detalle en Arroyo Seco.Los motoristas del equipo son Ariel Guerini en el Toyota Etios de Luigi Melli, y en la Clase 2, Juan José Cassou se encarga de todos los impulsores a excepción del de Diego Casais, que será provisto por Ulises Bertone. Mauro Caballero es el encargado de los amortiguadores y Franco Cipollone en las cajas de cambios.“Estamos ante un año en el cual seguramente trabajaremos mucho como los años anteriores, y esperamos seguir siendo protagonistas en el Turismo Pista, este año con ocho autos, en Clase 2 y Clase 3. En este 2022 se arranca un poco más temprano el campeonato. Garbiglia estaba corriendo con el auto de Luigi y no logré terminar aún el Etios para Cristian, y para que siga en actividad va a estar con el Corsa que usaba Maxi Andreis. En la tercera o cuarta fecha estará junto a Luigi Melli en Clase 3 con otro Toyota”, manifestó Fiornovelli.Y analizando el potencial, sabiendo lo acontecido en 2021, Fabio expresó: “La definición del año pasado no fue un momento fácil, pero fue un campeonato muy lindo para el equipo. Ahora vamos a Olavarría, donde el año pasado llenamos el podio, que era un sueño a cumplir y lo hicimos con un 1-2-3 inolvidable, como también fue el campeonato de Santiago Tambucci y el subcampeonato de Matías Cravero. Vamos por más, sabiendo que hay muchos rivales que estarán en el primer nivel también”.