Fiornovelli Sport Group inició otro año en Turismo Pista siendo protagonista como las pasadas temporadas

TURISMO PISTAArranque con podio en OlavarríaFiornovelli Sport Group inició otro año en Turismo Pista siendo protagonista como las pasadas temporadasEl equipo Fiornovelli Sport Group arrancó el 2022 en el autódromo ‘Hermanos Emiliozzi’ de Olavarría, logrando un podio espectacular de la mano de Cristian Garbiglia en Clase 2, en una competencia donde también supo funcionar muy bien Santiago Tambucci hasta un toque. Además, Mariano Sala y Danilo Gil terminaron entre los diez primeros, sumando puntos importantes.Con ocho autos, siete de ellos en Clase 2, la categoría donde Fabio Fiornovelli obtuvo los campeonatos 2019, 2020 y 2021 los volvió a tener como referentes. Los entrenamientos del viernes los dominó el equipo, primero con Danilo Gil en pista mojada, y luego con Cristian Garbiglia. En clasificación, las cosas no salieron del todo bien, pero ‘Kuky’ fue cuarto, Gil quinto y Tambucci noveno. Maximiliano Andreis, Mariano Sala, Diego Casais estrenando el Renault Kwid y Franco Melli quedaron del vigésimo hacia atrás, queriendo recuperar. Párrafo aparte para la Clase 3, donde Luigi Melli no pudo ser protagonista y no llegó a tomar parte de la carrera posteriormente.Al turno de las series, en la primera fue el campeón vigente, Tambucci quien sacó mayor rédito terminando segundo, y el que avanzó muchísimo fue Sala, hasta el cuarto puesto. Danilo Gil fue tocado y quedó relegado, al igual que Franco Melli. En la segunda, Garbiglia arribó tercero en buena actuación, y Andreis terminó retrasado. Diego Casais padeció un incidente y quedó fuera de carrera, de modo injusto.El domingo, la carrera final de Clase 2, tuvo un inicio con Tambucci buscando la punta, pero un toque con el líder lo dejó fuera de carrera. De ese modo, el cordobés tomó el relevo y fue ‘Kuky’ quien afrontó el desafío de buscar el triunfo, atacando en todo momento pero hasta el último giro y el último metro, no fue posible vencer en esta ocasión a Franco Fauret, en una apasionante competencia. En otra historia, Sala y Gil fueron muy competitivos y terminaron en los puestos seis y siete respectivamente. Distinta situación tuvieron Andreis, Melli y Casais, quedando en puestos más alejados.Desde el podio, Cristian Garbiglia declaró: “Estoy muy contento de volver así a la Clase 2, de hacerlo en el podio y sumando buenos puntos haciendo un gran fin de semana. La carrera se dio muy friccionada, pero dentro de los límites que permite el reglamento. Fue muy entretenida para el público y para uno desde arriba del auto. Lo busqué por donde pude, y respetando no encontré el hueco. Agradezco a toda la gente que me acompaña, al Fiornovelli Sport Group, Juanjo Cassou, a la gente de Repuestera Nacional, Picchini, La Esquina Sanitarios y a todos los que se hacen presentes en este proyecto”.La próxima fecha del campeonato será el fin de semana del 6 de marzo, en el autódromo de Concepción del Uruguay.