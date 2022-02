LA PROVINCIA LANZÓ UNA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN

Las vacunas contra este virus son las denominadas doble viral y ya se encuentran distribuidas y disponibles para toda la población en los distintos centros de salud santafesinos.





Es para la población comprendida entre los 18 y 56 años. Las vacunas doble viral ya se encuentran distribuidas y disponibles en los centros de salud santafesinos.El Ministerio de Salud provincial, a través del programa de Inmunizaciones, lanzó una campaña de vacunación contra el virus del Sarampión para la población comprendida entre los 18 y 56 años, ante el alerta emitido por la cartera sanitaria nacional por la aparición de esta enfermedad en países de la región de las Américas.Las vacunas contra este virus son las denominadas doble viral y ya se encuentran distribuidas y disponibles para toda la población en los distintos centros de salud santafesinos.Al respecto, la coordinadora del programa provincial de Inmunizaciones, Soledad Guerrero, indicó que “desde hace aproximadamente dos meses, el Ministerio de Salud de la Nación estableció un alerta epidemiológico en base a que hay países de la región, por ejemplo Brasil, con la posibilidad de circulación de un virus como el Sarampión dado que ha reportado más de 600 casos, al igual que Estados Unidos que reportó 50 casos de esta enfermedad”.“Es por ello que América hoy no puede ser declarada como zona de eliminación del Sarampión y por lo tanto, hace que el viajero fundamentalmente pueda contraer o ser vulnerable a este virus, traerlo y re introducirlo en el país”, continuó.Asimismo, Guerrero recordó que “hoy estamos en estado de eliminación de la enfermedad pero lo podemos perder. En 2019, este estado se perdió con una situación parecida a la actual, se produjo un brote en Venezuela que generó la aparición de varios casos en la provincia de Buenos Aires”.“En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación lanza como campaña de verano la necesidad de completar o iniciar esquema de vacunación antisarampionosa de dos dosis con intervalo no menor a un mes, donde se incluyen las vacunas doble viral y triple viral, a la población entre los 18 y 56 años”, agregó la coordinadora.Asimismo, Soledad Guerrero hizo mención a que “cada adulto en este rango etario puede acercarse al vacunatorio mas cercano (hospital, centro de salud o SAMCo) a su domicilio para realizar un control, ya que estas dosis están comprendidas en el calendario nacional. Una vez colocadas ambas dosis, la cobertura es de por vida”.Finalmente, la coordinadora de Inmunizaciones destacó que “fue aprobada además la simultaneidad de colocar las vacunas doble o triple viral con la vacuna para Covid, lo que nos permite realizar en simultaneo esta campaña y continuar con el mega operativo de vacunación contra el Coronavirus”.“Le pedimos a toda la población que se dirijan a su centro de salud más cercano para que el personal de salud revisen su carnet, o en caso de no tenerlo busquen la información mediante el sistema informático, y de esta manera puedan saber si tienen que iniciar o completar el esquema de vacunación”, concluyó Guerrero.