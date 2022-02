“Pareciera que los santafesinos que no viven en donde gobierna el PJ son de otra provincia”

_Casi un centenar de Intendentes y Presidentes comunales pidieron audiencia al gobernador Perotti por no recibir los fondos correspondientes y luego fueron recibidos por legisladores de la UCR y la Coalición Cívica a quienes les pidieron que acompañen su reclamo._

Un amplio grupo de presidentes comunales e intendentes de distintos partidos se manifestaron hoy en la puertas de Casa Gris en la ciudad de Santa Fe. El reclamo por la distribución de los fondos presupuestados para los años 2020 y 2021 que adeuda la provincia estuvo seguido de la entrega de un pedido de audiencia con el Gobernador Omar Perotti. Desde allí se dirigieron a la Legislatura santafesina donde diputados de la UCR y la Coalición Cívica los recibieron y escucharon cual era el reclamo. “La discriminación, y el ahogo financiero a los Gobiernos Locales que no somos del PJ ha excedido todos los límites posibles” afirmaron.

Luego de entregar un documento donde le solicitan una audiencia al Gobernador, los presidentes comunales e intendentes señalaron que “es una falta de respeto a los santafesinos que viven en localidades que no gobierna el PJ” el retraso en la transferencia de recursos aprobados por Ley “como es el caso de los fondos del Programa de Obras Menores” y la entrega “de fondos del Plan Incluir a los amigos del gobernador”.

En el encuentro con los diputados de UCR Evolución, bloque que preside Maximiliano Pullaro, y la Coalición Cívica, le pidieron a los legisladores que sigan representando su reclamo, que no aflojen y pidieron tener un encuentro con la totalidad de los bloques de ambas cámaras para detallar la situación que viven los más de 230 gobiernos locales de la UCR, el PS, el PDP y el GEN.

En nombre de los legisladores de la UCR, habló Maximiliano Pullaro y señaló que “no nos vamos a dejar someter por ningún gobernador por más autoritario que sea. Lo que hicieron hoy fue un acto de extrema valentía, que expone una situación que nos preocupa muchísimo. Están discriminando, no a quienes les toca gobernar el 80% de los habitantes de la provincia si no a todos los vecinos de esas localidades, y eso como dirigentes democráticos no lo podemos permitir. Desde nuestro rol institucional, vamos a acordar cada paso que vayamos a dar adelante, cuentan con nuestro respaldo”.