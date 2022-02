Paritaria docente: Amsafé Rosario vota extensión del paro y la Provincia lamentó "falta de gestos"

Fuente: rosario3.com





Todas las propuestas de la delegación local proponen mociones de rechazo a la oferta oficial y medidas de fuerza de 48, 72 y 96 horas comenzando desde el 2 de marzo. “Hay una expectativa importante de la sociedad santafesina respecto a la apertura del ciclo escolar para la semana que viene”, sostuvo el secretario de Educación, Víctor DeblocLos docentes públicos de Santa Fe iniciaron este jueves las votaciones departamentales para definir qué postura llevarán el sábado a la asamblea provincial con respecto a la propuesta paritaria. En Rosario, la delegación local puso a disposición de sus afiliados cuatro mociones, todas en rechazo de lo propuesto por el Ejecutivo.Además de la negativa al ofrecimiento salarial, las distintas mociones que se pusieron a consideración proponen medidas de fuerza de 48, 72 y 96 horas a realizarse desde la semana próxima por lo que se empieza a alejar la posibilidad de que el próximo 2 de marzo de inicien las clases, al menos en las escuelas públicas de Santa Fe.“Son decisiones gremiales que hay que respetar, tenemos que esperar los resultados pero hubiese sido deseable que, aunque haya una medida de rechazo o disconformidad, poder asegurar el inicio de clases en tiempo y forma”, sostuvo en A Diario (Radio 2) el secretario de Educación de Santa Fe, Víctor Debloc.Con respecto al ofrecimiento, el Ejecutivo provincial planteó una suba del 41,7%, dividido en cuatro tramos hasta septiembre, con un primer pago del 17,5% más tres cuotas de 8,08% repartidas entre junio, agosto y septiembre, más revisión en ese último mes.Esta propuesta difiere de la paritaria nacional docente en la que el gobierno central acordó con los gremios una suba del 45,46%. “Acá hay una cuestión muy fina a tener en cuenta, la provincia de Santa Fe no adeuda nada del acuerdo paritario 2021, en cambio a nivel nacional hay unos puntos que tienen que ver con un reconocimiento de inflación que habían quedado pendientes”, explicó el funcionario.“En estos tiempos en los que venimos recuperándonos de una pandemia, hay una expectativa importante de la sociedad santafesina respecto a la apertura del ciclo escolar para la semana que viene. Hubiese sido deseable pensar una moción que plantee otras alternativas”, reconoció Debloc.Además reconoció que, pese a la discrepancia, esperaban “un gesto importante para la sociedad y los alumnos”. “Lo decimos desde el gobierno, pero también como ciudadanos”, sostuvo.“Hay una negociación en marcha y la propuesta no es mala, quizás se pueda mejorar o no, pero eso es en el marco de la negociación. Insistimos, los mecanismos de diálogo siguen abiertos”, concluyó el secretario de Educación.