Presupuesto 2022: Radicales dispuestos a dialogar pero buscan evitar discriminación por parte del Ejecutivo

Los legisladores radicales de las bancadas del Senado, presidida por Felipe Michlig, y de Diputados, encabezada por Maximiliano Pullaro, dejaron en claro que “siempre estuvimos dispuestos a dialogar y a buscar equilibrios” para darle sanción definitiva al Presupuesto 2022. Además remarcaron que quieren dejar por escrito en el texto de la ley algunas pautas que eviten que se repita la demora en la transferencia de recursos tal como ocurrió en 2020 y 2021. “Como legisladores tenemos una responsabilidad y un compromiso con los santafesinos, cuando los recursos no llegan a una localidad que no pertenece al Justicialismo, se está afectando a todos los vecinos, no a un presidente comunal o a un intendente” sostuvieron.