Ale Bucci Racing fue protagonista en Bahía Blanca, donde Matías Cravero fue tercero y en total tres autos estuvieron entre los diez

TURISMO NACIONALPrimera fecha, primer podioAle Bucci Racing fue protagonista en Bahía Blanca, donde Matías Cravero fue tercero y en total tres autos estuvieron entre los diezEl equipo tetracampeón de Turismo Nacional Clase 2, comenzó el certamen 2022 de buena manera, creciendo a lo largo del fin de semana para concluir en el podio, y sumando fuerte con tres pilotos en la carrera final. Matías Cravero con un Ford Fiesta ganó su serie de forma emocionante y peleó por ganar la final, aunque debió conformarse con ser tercero.Arrancando con pruebas libres, fue una semana intensa donde Alejandro Bucci y todo su grupo de mecánicos trabajaron muchas horas para que cada mañana, los siete autos alistados en Villa Gobernador Gálvez estén a la altura de las circunstancias. Tras una clasificación no tan positiva, lo mejor se fue dando en las series, con la mayoría de los autos ganando posiciones.En la primera serie, Matías Cravero ganó la carrera en la última curva, con muchas agallas y arriesgando perderlo todo. Allí también se vio un avance prometedor de Luciano Bucci con el Fiat Argo, siendo tercero mientras que Alejandro Torrisi terminó quinto. En la tercera serie, se destacaron Lucas Yerobi finalizando tercero y Gabriel Scordia, remontando desde el fondo hasta un excelente quinto puesto. Los Toyota Etios de Juan Martín Eluchans y Maximiliano Bestani no tuvieron fortuna y para la final quedaron en los últimos lugares de la grilla.La competencia principal tuvo a Matías Cravero como uno de los enormes protagonistas, con el Ford Fiesta campeón 2017, 2018, 2020 y 2021. Atacó siempre a pesar de una largada complicada, pero se repuso y volvió a ponerse segundo para atacar a Miguel Ciaurro, quien ganaría la carrera. En un momento, un roce entre ambos dejó a Mati tercero, y allí vio la bandera a cuadros, con un podio estupendo para iniciar el torneo.“Estoy muy feliz porque es mi podio del año, y arrancar el año así es muy bueno. En la primera maniobra que tenemos con Miguel me deja el hueco, me le tiro, y para no entrar en roce a la siguiente curva levanto, pero en la maniobra siguiente voy por fuera y medio que él me saca al pasto. Pero bueno ya pasó, son cosas que quedan acá y faltan once carreras donde querremos sumar fuerte todas las carreras. El auto va espectacular, estoy muy agradecido al Ale Bucci Racing, Rubén Guerini y los mecánicos que laburan incansablemente. Lo mejor del Fiesta es el ritmo y se ve en la pista las cosas que puedo hacer”, manifestó Matías Cravero al bajar del podio.Para el equipo fue muy gratificante ver a la mayoría de los autos peleando entre los diez primeros, aunque además de Cravero fueron Lucas Yerobi, sexto, y Alejandro Torrisi, décimo, los que pudieron sacarle provecho. Desde el fondo pudieron ganar muchísimos puestos Eluchans y Bestani, llegando 17º y 20º respectivamente. Por distintos contratiempos, Gabriel Scordia y Luciano Bucci no pudieron ver la meta, pero es un año que apenas comienza.La próxima fecha será en Paraná, el fin de semana del 20 de marzo.