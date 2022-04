Claves de la vacuna argentina contra el Covid-19 que comenzará a probarse en humanos

La vacuna "Arvac-Cecilia Grierson", basada en proteínas del coronavirus que se elaboran y sintetizan en el laboratorio y que comenzará a probarse en humanos, “podrá producirse en nuestro país de punta a punta y servirá para aprender a trabajar de nuevas formas y para futuros desarrollos", señaló hoy a Télam la líder del proyecto, Juliana Cassataro."Arvac-Cecilia Grierson" comenzó a desarrollarse por el grupo liderado por Cassataro de la Universidad de San Martín (Unsam) y el Conicet en junio del 2020 y los estudios preclínicos fueron financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica (Agencia de I+D+i), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.En tanto, el desarrollo y escalado industrial, así como el estudio clínico de fase 1, son financiados por el Laboratorio Pablo Cassará.El anuncio de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el inicio de pruebas en humanos (Fase 1) de la vacuna. Cassataro afirmó que la vacuna "se basa en producir y purificar de forma sumamente controlada una proteína (un partecita) que forma parte del virus SARS-Cov-2, y que introducida en el organismo actuará como antígeno contra el cual el sistema inmunológico de las personas desarrollará anticuerpos".Y continuó: "Otras tecnologías más novedosas también se basan en elaborar antígenos que desarrollan anticuerpos contra una porción del virus, pero mientras que en las vacunas de RNA mensajero o vectores virales el antígeno es producido por el propio cuerpo mediante la introducción de material genético en nuestras células, en el caso de las proteínas recombinantes el antígeno es producido y purificado en el laboratorio farmacéutico con procesos sumamente controlados y validados, sin introducción de material genético en el organismo".El científico explicó que con la aprobación de la Anmat, "se comenzará a probarse en humanos. Hasta ahora se ha demostrado que los animales vacunados con Arvac no desarrollan la enfermedad. Otros estudios preclínicos finalizados en diciembre de 2021 encontraron que la vacuna indujo anticuerpos neutralizantes contra las variantes que circulan en nuestro país, así como respuesta celular T".En la fase 1 participarán "80 voluntarios sanos que ya hayan recibido un esquema de vacunación previo completo, que no hayan recibido refuerzo y que no hayan tenido Covid en los últimos dos meses".El objetivo principal de esta fase es comprobar la seguridad y el tiempo estimado de duración es de tres meses.Además, resaltó que "hay una vacuna terapéutica del Instituto Leloir y el Conicet para tratar melanoma que completó fases 1 y 2 y creo 3, pero entiendo que no hay antecedentes de ninguna otra vacuna preventiva para enfermedades infecciosas en humanos desarrollada en Argentina que haya realizado la fase 1 en el país. Está el caso de la vacuna desarrollada en el Maiztegui contra fiebre hemorrágica argentina, pero creo que los ensayos clínicos no se realizaron en la Argentina".El líder del proyecto reveló que "Cecilia Grierson fue la primera médica argentina, también creó la escuela de enfermería y muchas otras cosas en las que fue pionera. Cuando pensábamos un nombre buscamos el de alguien a quien sus logros le hubieran costado mucho como a nosotras y nosotros, que haya seguido un camino que no estaba tan señalizado de antemano. También queríamos hacer un homenaje a todo el personal de salud que laburó y labura tan duramente en esta pandemia".