COVID-19: MAYORES DE 50 AÑOS CON SINOPHARM E INMUNOCOMPROMETIDOS RECIBEN SU CUARTA DOSIS

El Ministerio de Salud brindó detalles sobre la vacunación destinada a personas mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm e inmunocomprometidos (trasplantados renales, personas, que por su inmunidad previa, requiere tener este refuerzo).Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, sostuvo: “En el mes de diciembre habíamos anunciado la importancia que tenía esto de completar esquemas y este refuerzo”, explicó el funcionario.“Teníamos una población a la que se le había asignado la vacuna Sinopharm y como está comprobado que la inmunidad tiene una durabilidad que no supera los 3 a 4 meses, para completar los esquemas de Sinopharm se requirió una tercera dosis. Hoy esta cuarta inoculación viene a completar el esquema del resto de las vacunas”, argumentó .Asimismo, Prieto explicó que estas cuartas dosis están destinadas, “por un lado, a los inmunocomprometidos y, por el otro, a las personas de más de 50 años que han sido inoculada con Sinopharm. Esa población objetivo que tenemos hoy es prioritaria y recibirá la cuarta dosis, que no está destinada en este momento a la población en general. Esto es algo que se está discutiendo a nivel mundial”.“La cuarta vacuna está disponible -para esta población- en todos los vacunatorios y serán convocados mediante el turno asignado o bien, pueden ingresar, como en las situaciones anteriores, a la página web en la cual se inscribieron donde verán si su turno está disponible o no”, continuó.Seguidamente, el secretario de Salud provincial recordó que la provincia se enmarca en el “Plan Federal de Vacunación a nivel nacional y estamos siguiendo esos lineamientos. Hemos cumplido con el objetivo de completar esquemas, en colocar el refuerzo de esta tercera dosis y hoy esto que llamamos el cuarto pinchazo para completar el esquema de Sinopharm”.CONTINUIDAD DE LA VACUNACIÓN Y LOS CUIDADOSAdemás, remarcó que, en los otros casos, es decir para recibir primeras, segundas y terceras dosis, está abierta la posibilidad de vacunación libre a personas mayores de 18 años. La turnera organiza a las personas para que no se aglomere y tengamos este espacio de aplicación. Por ello continúan llegando los turnos de acuerdo a las fechas de aplicación.“Tenemos que llegar a un otoño invierno con la mayor cantidad de refuerzo colocado para esta población objetivo”, explicó Prieto. Y concluyó: “La ventilación sigue siendo un factor clave en la prevención junto a la utilización del barbijo y el lavado de manos”.