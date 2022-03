El casildense triunfó de gran manera tras soportar unos primeros metros muy reñidos en Rosario

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASMatías Vitali estrenó el ‘1’ del mejor modoEl casildense triunfó de gran manera tras soportar unos primeros metros muy reñidos en RosarioEl campeón del Turismo Agrupado Clase 2 volvió al ruedo este fin de semana en Rosario y se quedó con la victoria en la final correspondiente a la primera fecha. Matías Vitali fue dominador de las pruebas de clasificación, serie y final, donde fue importante resistir los primeros metros para tomar distancia en el ritmo de competencia.Habiendo un factor climático cambiante, en la primera clasificación fue segundo pero con la pista más mojada que el grupo donde estuvo quien tenía el mejor tiempo. Pero de cara a la segunda y definitoria tanda, Vitali aprovechó que la pista mejoró y si bien todos bajaron los registros, Mati logró la pole para Casilda.El domingo, ganó la serie más rápida viendo como los espectáculos matinales iban a transformar a la final en un gran evento. La carrera principal, tuvo primeros metros increíbles, con tres autos a la par llegando a la primera curva, donde Vitali perdió algunas posiciones. Pero en el siguiente giro, aprovechando la succión, recuperó la punta y posteriormente sacó ventaja para ganar y celebrar apuntando al cielo, recordando a su padre, el gran apoyo de Vitali en el automovilismo.“En la largada me superaron bien Maxi Rizzonico y Mauri Bellizia, y traté de hacer una vuelta redondita y sin arriesgar, y después en la segunda vuelta aproveché la succión de los dos y los pude pasar. A partir de ahí hice diferencia en los mixtos que es donde más cómodo me siento, y viendo que ellos peleaban la posición, logré hacer una diferencia. En las últimas vueltas sufrimos porque agarró una fallita, y no veía la hora de que termine. Estoy muy feliz, porque el Ferrarello Competición viene haciendo muy bien las cosas y los resultados están a la vista”, afirmó el casildense Mati Vitali.La próxima fecha será el fin de semana del 3 de abril en San Jorge.