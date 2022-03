El piloto de Chabás regresó al TS Clase 3 y llegó segundo en la primera fecha, en San Jorge

CAR SHOW SANTAFESINOAdrián Castagnani arrancó destacándoseEl piloto de Chabás regresó al TS Clase 3 y llegó segundo en la primera fecha, en San JorgeEl regreso al Car Show Santafesino fue mejor de lo esperado para Adrián Castagnani, peleando la punta como nunca en el ahora TS Clase 3, utilizando el Renault Clio campeón del Turismo Agrupado 1600. Fue 2º y estuvo muy cerca de ganar en San Jorge, por la primera fecha del 2022.Estando siempre entre los primeros, Castagnani fue progresando de a poco para ir a buscar el podio, y por qué no la victoria. En clasificación marcó la pole position de excelente modo, y en la serie, una largada defectuosa lo dejó relegado. Llegó tercero, y por una sanción a otro rival, largó segundo la final.La competencia principal vio al de Chabás en su máximo nivel, el mismo que tuvo en 2020 y 2021 en las Agrupadas, y con el título de campeón atacó para buscar la victoria. Cuando pudo conseguir la punta, tras un quedo de Fontana, Castagnani fue atacado por Fernando Vallero, quien lo doblegó y tras muchos intentos de recuperar, no pudo darse el triunfo. De todos modos, el podio deja muy feliz a Adrián y su equipo, sabiendo que hay para más.“Estoy muy contento por este retorno, y no pensaba estar tan competitivo, aunque falta trabajar un poco todavía. El rendimiento del auto fue muy bueno, nos quedamos con la pole el sábado. En la serie, por un error mío en la largada quedamos terceros”, analizó Castagnani sobre lo previo a la luchada final.Y agregó: “En la final intentamos todo, se luchó todo lo que se pudo y quedamos primeros, pero el rendimiento que tenía Fernando Vallero en la recta era superior y me presionó bien hasta que me pudo pasar. Busqué varias maniobras de sobrepaso, fueron un poco friccionadas y me apretó un par de veces para afuera. Hasta la última curva intentamos pero no se dio el triunfo. Vamos a tener que trabajar para estar más competitivos en la planta impulsora en Rafaela”.Finalmente, Adrián expresó: “Agradezco a todo el Giacone Competición, Raúl Fernández, Juan Pablo, a la familia Hernández por la atención en pista y a todos los sponsors, La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás”.La próxima fecha será el 17 de abril en Rafaela.