En un domingo accidentado, el equipo de Villa Gobernador Gálvez pasó al frente del campeonato con Lucas Yerobi

TURISMO NACIONALAle Bucci Racing tomó la puntaEn un domingo accidentado, el equipo de Villa Gobernador Gálvez pasó al frente del campeonato con Lucas YerobiEl Turismo Nacional tuvo su paso por Paraná, en lo que fue la segunda fecha de la temporada 2022 de Clase 2, donde el Ale Bucci Racing no peleó por ganar la final, pero sí logró capturar la punta del campeonato con Lucas Yerobi, quien fue cuarto. Matías Cravero llegó 10º y es cuarto en la tabla.Sin poder hilvanar resultados contundentes, se apostó a ser confiables y sumar, que es lo que a largo plazo servirá para pelear el título. En la clasificación del viernes, Juan Martín Eluchans con un Toyota Etios fue el mejor del equipo, en la cuarta ubicación. Pero el sábado muchos mejoraron, y Ale Bucci puso tres autos entre los mejores diez: Matías Cravero 7º con Ford Fiesta, Eluchans 9º Yerobi 10º con otro Fiesta. Luciano Bucci con el Fiat Argo, Alejandro Torrisi con Nissan March, Maximiliano Bestani con Etios y Gabriel Scordia con Fiesta, intentarían remontar desde las series.En la primera serie, Cravero buscó la punta de la carrera pero fue sacado de pista y quedó relegado. Yerobi fue 3º, Cravero 6º, Bestani 7º y Scordia 9º. En la segunda, Torrisi quedó 5º y Bucci 9º, mientras que en la restante, Eluchans arribó 5º.La prueba final quedó truncada en el inicio por un enorme accidente múltiple a pocos metros de largar. Más de diez autos quedaron involucrados, entre ellos, tres del equipo: Eluchans, Bestani y Scordia. Hubo bandera roja, y para la relargada, de los tres involucrados solo Eluchans pudo competir. Luego Bucci abandonaría con el Argo por una falla.El complemento de la final fue una carrera con mucha presión y Lucas Yerobi fue quien más rédito obtuvo, terminando 4º. Mati Cravero fue 10º, Ale Torrisi 12º y Eluchans, quien tuvo que parar en boxes a arreglar una falla, volvió y sumó al llegar 19º. Con estos resultados, el de Tierra del Fuego es líder en el certamen, y el de Colazo es cuarto.“El fin de semana arrancó enredado, casi no giramos antes de la serie, apenas una sola vuelta de clasificación, porque el viernes se cortó el cable del acelerador y el sábado me despisté fuerte contra las gomas, y lo rompí mucho. Pensé que no iba a correr la serie, pero cuento con un equipo que a mí entender es distinto a todo, es el mejor equipo del Turismo Nacional. Se pusieron entre todos a arreglar el auto y no podía creer lo que estaban haciendo. El fin de semana lo sacaron adelante ellos. Largamos la serie y terminamos terceros”, empezó relatando el nuevo puntero del certamen, Lucas Yerobi.Y continuó: “Partiendo entre los diez, la largada fue accidentada y de pura suerte pude esquivar el golpe, porque Renzo Blotta estaba adelante mío pero pude pasar. Luego hubo bandera roja y al largarse todo de nuevo, y si bien no tenía la mejor potencia, el chasis era espectacular, y doblaba espectacular. Gracias a eso me mantuve, no me rocé con nadie y aprovechamos, con el objetivo de llegar. Eso se cumplió y llegamos cuartos. Cuando estemos para ganar esperemos poder hacerlo”.Finalmente, Lucas expresó: “Estoy muy contento por quedar primero en el campeonato, esperamos seguir por este camino. Tenemos que seguir trabajando en el presupuesto porque estamos muy complicados. Agradezco a Alejandro Bucci, Robertino, Pablo, Tomy Marchesín, y todos los mecánicos del equipo que se sumaron a ayudar, a Rubén Guerini por los motores y a todos los sponsors”.La próxima fecha será el fin de semana del 24 de abril en Alta Gracia, Córdoba.