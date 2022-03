Rige el primer aumento del año del transporte interurbano en la provincia

En dos meses se espera otro incremento. (archivo Rosario3)









Este martes 1º de marzo entró en vigencia un aumento del 20% y se aplicará otro igual en mayo. El pasaje mínimo queda en una tarifa igual a la urbana de Rosario. Los detallesCon el mes de marzo comenzó a regir el primer aumento del año del transporte interurbano en la provincia, que tendrá otro retoque confirmado para mayo.Se trata de dos incrementos del 20 por ciento cada uno, que al aplicarse en forma escalonada suman el 44 por ciento –en relación a la tarifa hasta el 20 de febrero– en el primer semestre para todos los servicios de media distancia.Se trata de la suba confirmada dos semanas atrás por el gobierno santafesino a través del decreto Nº 205, que lleva el pasaje mínimo a $59,35, tarifa que queda en la misma línea que el boleto urbano en Rosario.El presidente de la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros (Cetramp), Saúl Isacson, dijo oportunamente en El Tres que pretendían “un aumento mayor, del 60 por ciento”, ya que “el mismo decreto reconoce que hay un atraso del 70 por ciento del boleto interurbano”.El comportamiento de los valores por el resto del año, estimó, “va a depender en gran parte de los subsidios, tanto provinciales como nacionales, que han sido un factor importantísimo para sostener el transporte durante la pandemia y para que el costo real no se traslade al pasajero”.“Una vez que se firmen esos acuerdos –dijo el dirigente empresario– y empecemos a cobrarlos, veremos dónde estamos parados. En principio, esto es un paliativo pero no termina de cumplir nuestras expectativas”.En relación a inversiones que permitan mejorar o modernizar las unidades para viajar por las rutas santafesinas, Isacson recordó un reclamo de “ayuda con tasas subsidiadas”, ya que “el futuro del transporte provincial va a depender de la posibilidad de empezar a renovar las flotas”.Respecto de la respuesta que se espera de los usuarios ante esta nueva suba, repasó que “en general hay una retracción de una semana, diez días, y después la gente se da cuenta que le ha ido aumentando todo.Y en ese sentido observó: “Generalmente el transporte se hace con saltos importantes. Si se hiciera de a poquito durante el año, la gente no sentiría tanto el impacto”. Aunque recordó que “el pasajero nunca paga el ciento por ciento del costo sino el 50 o 60 por ciento, y en términos históricos nunca estuvo tan barato el boleto del transporte provincial”.