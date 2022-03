Santiago Tripodi compitió con su Chevrolet en TC4000 Santafesino, logrando un 7º puesto valioso

CAR SHOW SANTAFESINOLa peleó y logró un buen resultadoSantiago Tripodi compitió con su Chevrolet en TC4000 Santafesino, logrando un 7º puesto valiosoTeniendo doble actividad en el automovilismo zonal, Santiago Tripodi tomó parte de la primera fecha del TC4000 Santafesino, en el Car Show. Con su Chevrolet estuvo entreverado en el lote de adelante, y llegó 7º y penando mucho con los frenos.Tras no llegar con el Toyota Etios para la Clase 3, compitió como invitado con su ‘Chevy’, con menor potencial que sus rivales, y logró luchar contra la mayoría de los rivales de igual a igual. Tras una clasificación complicada, quedó 9º. En entrenamientos mostró mayor potencial, y por eso fue a tratar de avanzar en la serie y la final.En la serie comenzó bien, llegó a ponerse sexto, pero un problema de caja lo hizo despistarse y terminó noveno. Largando allí la final, al principio quedó undécimo, pero empezó una fantástica remontada, pensando en terminar entre los mejores cinco, pero problemas de freno le complicaron el ritmo, y por ello culminó séptimo en una apasionante carrera.“Tuvimos la mala suerte de que en la segunda vuelta me quedé sin frenos, con el pedal al fondo. Tenía que cortar en todos lados mucho antes y aguantarlo con la caja. Seguramente podríamos haber terminado más adelante, si no era por los problemas que tuvimos con los frenos hubiésemos andado mejor”, afirmó Tripodi.La próxima fecha será el 17 de abril en Rafaela, donde esperará estar con el Etios.