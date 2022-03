TB Racing disputará la segunda fecha de la temporada, con el regreso de Mauro Schenone

TURISMO NACIONALAhora sí, los cuatro autos listosTB Racing disputará la segunda fecha de la temporada, con el regreso de Mauro SchenoneTB Racing contará con sus cuatro autos este fin de semana en la segunda fecha del Turismo Nacional, con el regreso de Mauro Schenone a la Clase 3 con un Chevrolet Cruze. La estructura con sede en Rosario trabajó a destajo para cumplir las labores de mantenimiento en los autos de Ever Franetovich, Tomás Bergallo y Joaquín Torres.A pesar de no haber podido presentarse en Bahía Blanca, Mauro Schenone sabe que tendrá la oportunidad de ser competitivo por la manera en la cual se cuidaron los detalles, y por el funcionamiento que tuvo su compañero en Clase 3, Ever Franetovich, quien estuvo muy cerca de lograr el triunfo.En Clase 2 el panorama es alentador: Tomás Bergallo es consciente de que hay auto para pelear más adelante, y necesita poder redondear, para volver a demostrar que puede luchar por ganar. En otra historia, el riojano Joaquín Torres disputará su segunda carrera en el TN, pero teniendo una buena adaptación y siendo Paraná un circuito donde probó en el verano, hay perspectivas de un funcionamiento destacado para ser uno de los debutantes del 2022.La actividad tendrá entrenamientos y la primera clasificación de Clase 2 durante el viernes, y el sábado se sumará la Clase 3 a pista, con entrenamientos y clasificación. En medio de ello, se llevará a cabo la segunda clasificación de C2 y las tres series. El domingo a la mañana serán las series de C3, y a las 12.15 se correrá la final de Clase 2, y a las 13.35, la de Clase 3.