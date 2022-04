Ale Bucci Racing tuvo dos autos muy dañados en Paraná, pero todos sus pilotos darán el presente en Alta Gracia

TURISMO NACIONALEnorme trabajo para no perder los autosAle Bucci Racing tuvo dos autos muy dañados en Paraná, pero todos sus pilotos darán el presente en Alta GraciaLa tercera fecha del Turismo Nacional verá al Ale Bucci Racing con alineación completa, a pesar de haber tenido grandes destrozos en el accidente de la largada de la Clase 2 en Paraná. El Toyota Etios de Maximiliano Bestani fue recuperado en su totalidad y en el caso de Gabriel Scordia, se cambió el casco del auto por el que utilizaba previamente.Más allá de la tristeza que supone tener autos seriamente dañados, Alejandro Bucci y su gente se pusieron manos a la obra, el Etios fue llevado al taller de ‘Pepe’ Martos para acomodarlo y se sacó nuevamente el primer Fiesta Kinetic de Gabriel Scordia, para reacondicionarlo. De ese modo, sumado a las labores en los restantes vehículos, se sacó provecho de que hubo un buen espacio entre carrera y carrera. Matías Cravero, Luciano Bucci, Alejandro Torrisi, Juan Martín Eluchans y Lucas Yerobi, el líder del certamen, tienen sus autos listos también.“Si hay algo bueno que pasó entre carreras es que hubo bastante tiempo para trabajar, y gracias a Dios no pasó nada grave el día del accidente, y ahora estoy agradecido al Ale Bucci Racing, Martos Competición y cada uno de los miembros del equipo por el gran trabajo y esfuerzo que han hecho para llegar bien a esta fecha. En lo anímico estoy bien, pero necesitando un buen resultado para volver a confiar en mí mismo más que nada, porque vengo de no tener buenos resultados. Estoy ansioso y con mucha fe de que vamos a andar muy bien y que el Etios va a quedar espectacular. Queremos empezar a sumar muchos puntos, y que en Alta Gracia arranquemos nuestro año, porque no tenemos margen de error si queremos pelear por el campeonato”, manifestó Maxi Bestani, quien afortunadamente podrá competir.“Vamos con un auto nuevo, que no es nuevo en realidad porque recuperamos el auto viejo mío, será nuevo este año, hasta que se arme el otro. Veremos cómo se comporta, y tenemos que ver en las distintas tandas ver cómo ha quedado, si es que anda igual de fuerte que los otros autos del equipo. No tengo dudas de que va a ser así, y espero que sea una buena fecha, con el objetivo de estar competitivos y poder mezclarnos entre los quince mejores. El Ale Bucci Racing necesita ánimo y espero poder dárselo con resultados”, comentó Gabriel Scordia, uno de los más experimentados del TN Clase 2.La actividad se extenderá entre viernes y domingo como es habitual, con entrenamientos el viernes y la primera clasificación, que en la mañana sabatina se complementará con la segunda tanda. En la tarde del sábado se correrán las series (televisadas por DeporTV), y la final será el domingo a las 12.20, con transmisión en vivo por TV Pública.