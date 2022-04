Ale Bucci Racing volvió a ganar en Alta Gracia, al igual que en 2021, pero esta vez de la mano del piloto de Colazo

TURISMO NACIONALMatías Cravero ganó con el multicampeónAle Bucci Racing volvió a ganar en Alta Gracia, al igual que en 2021, pero esta vez de la mano del piloto de ColazoLa tercera fecha del Turismo Nacional significó la primera victoria del 2022 para el Ale Bucci Racing, con su piloto Matías Cravero. La Clase 2 dio otro gran espectáculo, y en Alta Gracia el equipo de Villa Gobernador Gálvez obtuvo su segunda conquista consecutiva, ya que en 2021 había prevalecido Lucas Yerobi.Con siete autos, el equipo de Alejandro Bucci tuvo diversas situaciones, positivas y no tan positivas, que le valieron mucho esfuerzo al grupo de mecánicos para poder obtener buenos resultados. En el auto de Luciano Bucci, lamentablemente por rotura de motor no pudo competir, en un fin de semana de muchas roturas por parte de diversos pilotos, donde el equipo villagalvense no quedó exento. Alejandro Torrisi fue el mejor del equipo en clasificación, ubicándose tercero, pero Matías Cravero quinto y Juan Martín Eluchans séptimo no se quedaban atrás, y esperaban grandes carreras.En las series, tanto Eluchans como Lucas Yerobi sufrieron con los motores y no pudieron llegar en la primera batería. En la segunda, Cravero ganó con una maniobra al límite, mientras que se vio una recuperación impresionante de Maximiliano Bestani para llegar cuarto desde el fondo. Gabriel Scordia fue noveno. Finalmente, Ale Torrisi sufrió los roces de la tercera carrera preliminar y quedó sexto.La prueba final inició con Cravero como poleman, pero no comenzó bien y quedó tercero, teniendo que exprimir el ritmo del auto para volver al frente y para luego mantenerse como puntero, algo que hizo a la perfección y triunfó con autoridad por primera vez en el TN, manejando el auto cuatro veces campeón de TN C2, y undécima para este mismo Ford Fiesta. Bestani arribó 8º, Eluchans 11º, Torrisi 13º y Scordia 23º, entre los que vieron la meta. Yerobi padeció rotura de motor.“Una no muy buena largada mía y una muy buena de mis rivales me dejó tercero y me fui recuperando. Sabía que tenía auto para ganar, el ritmo era imparable y se demostró porque marcamos la diferencia para esta primera final ganada en el TN. Después del auto de seguridad parecía que todo iba a cambiar pero no fue así. Me permito tener la carrera ganada que da tranquilidad y ahora tenemos que pensar en llegar todas las fechas que quedan y sumar puntos para el campeonato. Estoy muy contento por ganar ante mi público, gracias al Ale Bucci Racing por el gran auto que me dieron”, expresó Mati Cravero, el gran ganador del domingo, y ahora puntero del certamen.El próximo compromiso será el fin de semana del 15 de mayo en La Rioja.