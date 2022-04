Bono de 18.000 pesos para monotributistas: a quiénes alcanza

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que se otorgará un refuerzo de $18 mil para trabajadores informales y empleadas de casas particulares.Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, anunciaron un conjunto de medidas para que el impacto de la inflación no recaiga sobre los sectores más vulnerables."Hay una urgencia en los sectores más postergados a la sociedad", afirmó el mandatario, tras lo cual sostuvo que esto no significa desentenderse de los trabajadores formales los cuales están en una etapa de reapertura de paritarias.A quiénes alcanza el bono de $18 milTrabajadores con ingresos no registrados.Monotributistas A y B.Empleadas de casas particulares.