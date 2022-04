Coronavirus: el barbijo deja de ser obligatorio en lugares cerrados en la provincia de Santa Fe

A través de una resolución oficial, el gobierno de la provincia de Santa Fe dio de baja a partir de este miércoles la obligatoriedad del uso de barbijo o tapabocas en lugares cerrados. A partir de ahora, el uso de protección contra el coronavirus sigue vigente solo a modo de recomendación para "lugares poco ventilados".La resolución Nº 0161 del gobierno de la provincia de Santa Fe está fundada, según el escrito oficial, en la marcada baja de casos de coronavirus que se registra en la provincia en las últimas semanas -casi sin fallecidos por covid en los últimos días- y el avance del plan de vacunación.A partir de ese contexto, Santa Fe establece que en el desarrollo de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas, económicas y de servicios, se recomienda el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en espacios cerrados compartidos o de ingreso público o en lugares de trabajo que no cuenten con suficiente ventilación cruzada.Esto significa que el uso del barbijo en lugares cerrados a partir de ahora pasa a ser una "recomendación" y deja de ser una "obligación".Hasta el momento no hubo especificaciones sobre la conducta a adoptar en lugares de mucha afluencia de personas, como las escuelas o los vehículos del transporte público de pasajeros. Fuentes del gobierno provincial adelantaron que este miércoles también saldrían resoluciones puntuales de esas áreas.Las explicaciones oficialesAl respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, explicó que “para los ámbitos educativos, sociales, culturales, religiosos, deportivos y laborales, el uso del barbijo pasa a ser una recomendación. Hasta este momento el uso del barbijo en los lugares cerrados tenía carácter obligatorio, pero luego de una reunión que tuvieron las autoridades sanitarias con los expertos en salud, que asesoran al gobierno de la provincia desde el inicio de la pandemia, se tomó esta decisión, atendiendo a la clara mejoría del cuadro sanitario”.“Los casos semanales rondan los 40 y el índice de positividad está un 7 por ciento y no tenemos internaciones en la provincia derivadas del Covid. Esta mejora del cuadro sanitario permite disponer de esta medida referida al uso del tapaboca para lugares cerrados. Remarcamos que esta recomendación sigue con la finalidad de prevenir no sólo el Covid sino también otro tipo de enfermedades respiratorias”, agregó Pusineri.Además, el ministro de Trabajo dijo que “oportunamente el Ministerio de Educación de la provincia va a emitir las comunicaciones referidas a ámbitos educativos en consonancia con esta disposición”.Por último, destacó que “es una medida que puede ser reversible en la posibilidad de un cambio en la situación sanitaria”. Además se informó que se continúan manteniendo las pautas generales establecidas en la resolución 121/22.