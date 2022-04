EL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO SUPERÓ LOS 200 MIL INSCRIPTOS EN TODA LA PROVINCIA EN 2022

De ese total, 167.868 son estudiantes, 25.912 son docentes y 6.221 son asistentes escolares.

El gobierno provincial continúa apoyando la educación mediante el Boleto Educativo Gratuito para estudiantes, docentes y asistentes escolares. Desde el 21 de febrero, cuando abrió la inscripción para el ciclo 2022, el programa ya cuenta con más de 200 mil inscriptos en toda la provincia. De ese total, 167.868 son estudiantes, 25.912 son docentes y 6.221 son asistentes escolares.“Es un número que nos pode muy contentos. Por supuesto, teniendo la expectativa de la presencialidad plena, que es lo que marca la diferencia con el año pasado, pero creemos que vamos a superar notablemente lo que fue el número 240 mil del 2021”, señaló el director Provincial de Boleto Educativo, Rober Benegui, y explicó que el trámite se realiza de manera online descargando la app “Boleto Educativo” o ingresando a www.santafe.gob.ar/boletoeducativo.“La inscripción permanece abierta. Sin ningún requisito de tipo económico, eso es importante remarcarlo. Cualquier usuario va a poder inscribirse sin límite de ingresos de grupo familiar, por eso decimos que es universal y porque abarca a estudiantes de todos los niveles, docentes y asistentes escolares”, detalló.Finalmente, referido a la posibilidad de que se extienda a los docentes universitarios, el funcionario provincial aclaró: “Venimos teniendo reuniones con los gremios de docentes aniversarios que, por el momento, tienen disponible el medio boleto, también desde la misma plataforma de la provincia. Es una tarea y una prioridad, pero todavía no tenemos plazo”.IGUALAR OPORTUNIDADESPor su parte, el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, remarcó: “El gobernador (Omar Perotti) siempre dice que la educación es el principio de la libertad: que los que van a aprender no tengan que pagar, que los que van a enseñar no tengan que pagar. Es una política que iguala oportunidades. Me parece central no solo estar apoyando a la educación, sino tener la mayor cantidad de políticas públicas que igualen oportunidades”, agregó.Asimismo, resaltó: “Me parece clave que no haya una restricción para ir a estudiar a una escuela, así como me parece clave que se haya retomado la distribución de computadoras, que se puedan seguir construyendo aulas, escuelas, jardines. Se anunció la construcción de nuevas escuelas técnicas en 10 ciudades de la provincia y, sobre todo, tener un plan para que los chicos y chicas estén en la escuela”.BEG: ¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE?Beneficiarios: Alumnos/as regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario, y universitario. Docentes y Asistentes escolares de establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe.Requisitos: Ser alumnos/as regulares de los establecimientos educativos declarados. En el caso de alumnos/as universitarios/as se debe tener al menos una materia aprobada en el año anterior, excepto los/las ingresantes, que no tendrán restricciones.¿CÓMO GESTIONARLO?La inscripción es 100% digital, sin necesidad de presentar documentación de manera presencial en ninguna oficina. Descargando e ingresando a la APP “Boleto Educativo” a través del celular, o ingresando en www.santafe.gov.ar/boletoeducativoPara realizar el trámite, deberán estar previamente registrados en ID Ciudadana, si aún no lo han hecho, deberán ingresar en www.santafe.gov.ar/idciudadanaCabe destacar que todos los usuarios deberán inscribirse para poder hacer uso del beneficio en el ciclo 2022, incluso quienes hayan tenido el beneficio activo durante 2021.