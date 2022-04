Fiornovelli Sport Group tuvo amplia participación en Rafaela, dentro de cuatro divisionales en el Car Show Santafesino

CAR SHOW SANTAFESINOUna pole, una serie ganada y un podioFiornovelli Sport Group tuvo amplia participación en Rafaela, dentro de cuatro divisionales en el Car Show SantafesinoEl equipo Fiornovelli Sport Group tuvo nueve autos en pista este fin de semana en Rafaela, por la segunda fecha del Car Show Santafesino. El propio Fabio Fiornovelli corrió con un Chevrolet en TC4000 Santafesino, Santiago Tripodi en TS Clase 3, pero la fuerte presencia fue en Clase 2 1600 con Nicolás Pontoni subiendo al podio y en Turismo Fiat Clase 1 con Luciano Gamulín consiguiendo ganar una serie.Durante el sábado, entre las diferentes situaciones de pista, el potencial fue muy bueno porque en Clase 2 Nico Pontoni registró la pole position con el Volkswagen Up que se recuperó tras dos vuelcos en la primera fecha; en la misma divisional, Sebastián González fue cuarto y Ezequiel González noveno. Luciano Gamulín, en TFS Clase 1, Luciano Gamulín clasificó tercero, Valentín Balestrini 13º, Marcelo Luca 27º y Jeremías Ávila se retiró anticipadamente tras un accidente con el muro rafaelino. En Clase 3, Tripodi tuvo una falla y clasificó 13º, y en TC4000, Fiornovelli tuvo problemas de caja y quedó 14º.En las series del domingo, en Clase 3 Tripodi avanzó al cuarto puesto y en el 4000, Fiornovelli en una vuelta era cuarto y buscando el tercer puesto, el auto tuvo inconvenientes y debió detenerse. En C2 1600, Pontoni estuvo a pocas milésimas de ganar su serie, en la que Eze González fue tercero; en la restante batería, Seba González no pudo terminar tras un toque. En Clase 1, en las series Balestrini fue 5º, pero en la tercera se dio el triunfo de Gamulín, en su primera carrera con el equipo. Marcelo Luca fue 9º.Pasando a las finales, en Clase 3 se vio una buena carrera de Santi Tripodi llegando 5º, y luego en Clase 2, Nico Pontoni cumplió una excelente tarea para llevarse un podio en una batalla espectacular, el villagalvense terminó tercero, Eze González 6º y su hermano Sebastián no pudo llegar. Luego fue momento del TC4000, donde Fabio partió desde muy atrás y enseguida en un par de vueltas, yendo séptimo, tuvo una merma de rendimiento que lo hizo caer, y llegó undécimo. La última carrera del equipo fue la de TFS C1, con una lucha incesante. Gamulín y Balestrini llegaron en el Top 10, 7º y 9º respectivamente, mientras que Luca remontó y llegó 13º.En todo el fin de semana, hubo protagonismo y potencial para ganar, pero lo más destacado fue la pole position de Nico Pontoni y su podio en Clase 2, más la victoria en la serie de Gamulín. La próxima fecha será el fin de semana del 15 de marzo, pero una semana antes el Fiornovelli Sport Group se presentará en Paraná, para la tercera fecha del Turismo Pista.