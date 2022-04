LA PROVINCIA FUE SEDE DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD DE LA REGIÓN CENTRO

El objetivo de seguir integrando el sistema de salud nacional mediante una construcción federal.





La provincia reunió hoy en Rosario al Consejo Regional de Salud (CoReSa) de la Región Centro (Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe), con el objetivo de seguir integrando el sistema de salud nacional mediante una construcción federal. Encabezó el encuentro la ministra de Salud nacional Carla Vizzoti, junto a su par santafesina, Sonia Martorano; Nicolás Kreplak, de la provincia de Buenos Aires; Sonia Velázquez, de Entre Ríos, Daniel Ferrante, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Gabriela Barbás, de la provincia de Córdoba.En este sentido, Vizzoti recordó que “esta es una oportunidad para integrar como nunca el sistema de salud, articulando con todos los actores, para un acceso equitativo y de calidad a todos los habitantes, independientemente de dónde vivan y de qué cobertura de salud tenga”.A su vez, destacó: “Esta pandemia hace generar una oportunidad para sostener la centralidad de la salud porque en la gestión de todos los gobiernos, nacionales y provinciales, saber que sin salud no podemos trabajar, estudiar ni desarrollarnos económicamente y luego, por supuesto seguir articulando con las áreas para integrar definitivamente el sistema de salud”.“Está claro que la pandemia no terminó, que estamos en una situación epidemiológica muy favorable, gracias al enorme esfuerzo que se hizo en la sociedad, de haber fortalecido el sistema de salud y de haber avanzado en las coberturas de vacunación como lo hemos hecho. Tenemos que seguir trabajando para que, sobre todo los menores de 50 años que les toca su refuerzo y no lo recibieron, se acerquen, están en todas las provincias con dosis”, continuó la funcionaria nacional.Por su parte, Martorano hizo hincapié en lo que dejó la pandemia y puntualizó: “Nos queda un sistema fortalecido, capacidad instalada, recursos humanos más capacitados, pero sobre todo, un sistema sanitario que se ha integrado en todo lo que es el modelo de atención”.Además, agregó: “La accesibilidad y equidad son banderas que tenemos muy en cuenta, el derecho a la salud es prioritario, un sistema que se ha robustecido, hoy trabajamos en procesos y líneas de cuidado, en la prevención y la atención primera de la salud”.Para cerrar, hizo un balance de la mirada de los ministros que participaron del CoReSa y concluyó: “En el grupo de la región centro trabajamos en políticas de salud con una mirada hacia el futuro”.